OPPO, yeni Reno2 serisini tanıttı

16.10.2019 20:36

OPPO, yeni Reno2 serisini ve özelliklerini Londra'da tanıttı.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte iki yeni modelini tanıtan marka, aynı zamanda Avrupa pazarına yönelik genişleme planlarını da paylaştı.

OPPO Global Başkan Yardımcısı Alen Wu, OPPO ürünlerindeki kamera ve tasarım alanlarında gerçekleştirdikleri yenilikler sayesinde Avrupa pazarında istikrarlı bir şekilde büyüdüklerini belirtti.

OPPO'nun 2020'de Almanya, Portekiz ve Belçika pazarlarında da boy göstereceğini aktaran Alen Wu, şunları kaydetti:

"OPPO olarak, bir yıldan uzun bir süredir Avrupa'daki yerimizi sağlamlaştırdık. Şu an 10 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyoruz. 2020'de yeni ülkelere doğru yaygınlaşmak ve büyümeye devam etmek istiyoruz. Bu yolda en önemli avantajımız ise kullanıcıların ürünlerimize aşık olması. 'Yenilik', 'tasarım' ve 'tüketici odaklı bir yaklaşım' konularına odaklanarak, kullanıcılarımızla sıcak bir ilişki kurmayı başardık. Reno2 serisi de aynı değerleri temsil ediyor. Serideki ürünlerimizi, kullanıcıların tüm aksiyonları adeta bir profesyonel gibi yakalayabilmelerini sağlayan en yeni kamera ve video teknolojileriyle donattık. Telefonların tasarımları kullanıcılara sürükleyici ve şık bir deneyim sağlıyor. Reno2 serisini, kullanıcıların sadece günlük iletişim ihtiyaçlarını değil aynı zamanda yaşam tarzı seçimlerini de karşılayacak şekilde tasarladık. Teknoloji, sanat ve tasarımı buluşturarak, bir akıllı telefonda mümkün olan sınırların ötesine geçmeyi hedefliyoruz. Bu vizyonumuzun, müşterilerimiz tarafından da beğeniyle karşılanacağına inancımız tam."

Reno2 serisinin oluşturulmasını sağlayan yenilikler, görsel etkileşim, fotoğrafçılık, eğlence ve sosyal deneyimler açısından kullanıcıların yaratıcılığını farklı bir boyuta taşımasını sağlıyor. Yeni seri, ilk kez dörtlü kamera kurulumunun yanı sıra fotoğraf ve video amacıyla 5x Hibrit Zoom, Ultra Gece Modu, Ultra Video Sabitleyici, Ultra Geniş Açı özellikleri ile geliyor. Reno2 serisi, kullanıcıların dünyayı adeta yaratıcı bir stüdyo gibi kullanarak istedikleri yerde ve zamanda mükemmel görsel içerikler yakalamalarına olanak tanıyor.

Reno2'de, 48MP Ultra Net Ana Kamera, 13MP Telefoto Lens, 8MP Geniş Açı Lens ve 2MP Mono Lens özellikleri bulunuyor.

OPPO ayrıca odak uzunlukları arasında geçiş yapmak için "Fusion Imaging" teknolojisini kullanan 5x Hibrit Zoom ve 20x Dijital Zoom özelliklerini geliştirdi. Reno2 Z'de ise 48MP Ultra Net Ana Kamera, 8MP Geniş Açı Lens, 2MP Mono Lens ve 2MP Portre Lensi bulunuyor.

Reno2 Ultra Gece Modu da güçlü bir NPU ve ince ayarlı algoritmalar yoluyla bir dizi farklı gece manzarası sunuyor. OPPO'nun endüstri lideri Ultra Video Sabitleyicisi, videoların dengesini artırarak kullanıcıların çalışırken, kayak yaparken, kaykay yaparken, bisiklet sürerken ve daha pek çok aktivite sırasında sabit videolar çekmelerini sağlıyor. Bu gelişmiş özellik, kullanıcıların titrek çekimlerini daha doğru bir şekilde ve 60 fps kare hızıyla yeniden kalibre ederek görüntü sabitleme, akıcılık ve genel video kalitesini artırma işlevini görüyor.

OPPO, video deneyimini daha da güçlendirmek için SOLOOP adlı bir video düzenleme ve paylaşma düzenleyicisi sunuyor. SOLOOP özelliği, kullanıcıların oluşturdukları görsel içeriği verimli ve profesyonel bir şekilde düzenlemesine olanak sağlıyor.

Kaynak: AA