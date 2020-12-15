Oppo yeni kavramsal tasarımını sergiledi

Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından Oppo, "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleşen Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo, Çin'de düzenlenen ve endüstriyel tasarıma odaklanan Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'na katıldı.

Dördüncü kez düzenlenen ve "Yeni Tasarımlar, Yeni Trendler, Yeni Momentum" temasıyla gerçekleştirilen fuarda Oppo, insan merkezli tasarım felsefesine dayanan çok sayıda yeni kavramsal tasarımı sergiledi.

Tasarımlar, Oki Sato'nun kurduğu Japon endüstriyel tasarım stüdyosu nendo tarafından Oppo için oluşturuldu. Bu adım, gelecekteki tasarım olanaklarını araştıran Oppo ve nendo arasındaki yakın iş birliğinden kaynaklanıyor. Oppo ayrıca, şirketin kuruluşundan itibaren meydana gelen etkileşimi, form tasarımındaki ve kullandığı malzemelerdeki anlayışını ve keşfini vitrine çıkararak klasik ürün tasarımlarını da gözler önüne serdi.

Oppo fuarda, tarihi boyunca endüstri lideri ürün tasarımlarını gösterdiği retrospektif bir sergi düzenledi. 2008 yılında arka kapak tasarımında gülen bir yüzün olduğu, estetik ve inovasyonun mükemmel sinerjisini işaret eden ilk akıllı telefon modeli A103'ü piyasaya süren Oppo, aradan geçen 12 yılda geliştirdiği tüm yenilikleri sayısız kez kanıtladı. Örneğin 2012 yılında, dünyanın en ince telefonlarından biri olan ve kullanıcıların elde tutması daha kolay olacak şekilde tasarlanan Finder'ı piyasaya sürdü. 2014 yılında 2.5D kavisli tasarıma sahip Find 5 modelini tüketicilerle tanıştırdı. 2016 yılının modeli olan R9 ise tasarlanırken, gelişmiş kavrama ve görünüme sahip bir akıllı telefon olması için karla kaplı dağ sırtlarından ilham alındı. 2019 yılında ise Oppo, Reno3'ü dünyanın en ince 5G telefonu olarak dünyaya duyurdu.

İlk motorlu döner kamera

Oppo'nun tasarım alanındaki buluşları kamera teknolojilerini de kapsıyor. 2014 yılında Oppo, dünyanın ilk motorlu döner kameraya sahip akıllı telefon modeli N3'ü duyurdu. 2018'de, etkinleştirildiğinde telefonun içinden kayar tasarımlı bir kameranın çıkmasını sağlayan, tam ekrana sahip akıllı telefon modeli Find X'i tanıttı. Bu inovasyon, ön ve arka kameralar ile sensörlerin de dahil olduğu 11 bileşeni entegre ederek yüzde 93,8'lik bir ekran/gövde oranıyla sonuçlandı. 2019 yılında ise Oppo, akıllı telefon endüstrisinde yeni tasarım fikirlerine ilham veren benzersiz pivot yapıya sahip Reno 10x Zoom'un tanıtımıyla fark yarattı.

Oppo, geçen ay düzenlenen INNO DAY 2020 etkinliğinde duyurduğu Oppo X 2021 genişletilebilir konseptli akıllı telefon ile farkını bir kez daha gösterdi. Konsept ürünün genişletilebilir ekranının boyutu belirli bir aralık kapsamında ayarlanabiliyor ve geleceğin ürünleriyle insanların nasıl etkileşim kurabileceği konusunda yeni bir bakış açısı sunuyor.

Çin Uluslararası Endüstriyel Tasarım Fuarı'nda Oppo, önde gelen Japon endüstriyel tasarım stüdyosu nendo ile birlikte üzerinde çalıştığı "kızaklı telefon" ve "music-link" tasarımlarını sergiledi. "Kızaklı telefon" fikri, Oppo ve nendo'nun akıllı telefon kullanıcılarının çevrelerindeki dünyayla etkileşimde bulunmak için giderek daha fazla akıllı telefonlarına güvendiklerini keşfetmesinden ortaya çıktı.

Akıllı telefon, işlevselliği daha fazla desteklemek için, ölçüsü daimi olarak artan bir şekilde tasarlandı. Diğer bir yandan daha büyük telefonlara yönelik bu eğilim, kullanıcılar için giderek artan bir endişe haline geldi. Bu anlayışla ortaya çıkarılan kızaklı telefon konsepti, aynı yönde katlanan menteşelerle tutturulmuş üç katlanabilir ekran ile tasarlandı.

Kullanıcılara ihtiyaç duyulduğu halde akıllı telefonun formunu değiştirme esnekliğini göstermek, onların istedikleri zaman boyutunu değiştirme olanağından yararlanmalarını sağlıyor. Buna ek olarak, telefona gömülü olarak gelen bir kalem, kullanıcıların telefonları iş amaçlı ya da daha karmaşık görevler için kullandıklarında üretkenliğini geliştirmelerine imkan sunuyor.

Tasarım felsefesinin merkezinde insan var

Oppo ve nendo'nun diğer kavramsal tasarımı olan "music-link", akıllı saat, yapay zeka hoparlörü, taşınabilir şarj cihazı ve kablosuz şarj cihazını kapsayan bir çift kablosuz kulaklık etrafında toplanan bir ürün koleksiyonu. Tüm ürünler, bugünün kullanıcılarının estetik değerlerini yansıtan şık bir organik formda tasarlandı. Kablosuz kulaklıklar ve taşınabilir şarj kutusu, yapay zeka hoparlöre yerleştirildiğinde, kullanıcılar kulaklıktan hoparlöre geçişte kusursuz bir müzik deneyiminin keyfini çıkarabiliyor. Ürünler arasındaki bu farklı tasarım ve taşınabilirliğe yapılan vurgu, Oppo'nun teknoloji ile olan entegrasyonu ve tasarım felsefesinde merkeze insanı koymasını yansıtıyor.

Gerçekleştirilen ortaklık hakkında yorum yapan nendo Üst Yöneticisi (CEO) ve baş tasarımcısı Oki Sato, "Oppo'nun en son teknolojiyi aktarmanın ötesine geçen ve tasarımdaki insan odaklı yaklaşım yoluyla insanların ürünleriyle iletişimi rahat bir şekilde sürdüren felsefesinden etkilendim. Oppo ekibinden yeni konseptler görmenin yanı sıra teknoloji ile duygusallık arasında bir denge kurmayı nasıl başardıklarını görmeyi heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Oppo Endüstriyel Tasarım Baş Tasarımcısı Xiao Bo ise şunları kaydetti:

"nendo'nun tasarımı, Oppo'nun insan merkezli felsefesiyle uyum gösteriyor. Oppo, son teknoloji ve estetik tasarım ile kullanıcılara eğlenceli bir ürün deneyimi sunmayı amaçlıyor. Bu ortaklık, kullanıcılar için çığır açan bir teknoloji ürünü yaratmak konusunda 'insana' odaklanmamız gerektiğine dair bir inanç üzerine inşa edildi. Önümüzdeki süreçte kullanıcı dostu deneyime sahip ürünler tasarlayarak bu yaklaşımı ikiye katlayacağız."

Oppo, tasarım ve inovasyonu birlikte üretmek için endüstriyel tasarım merkezi kurdu. Merkez, 22 Kasım 2019'da Çin'de Ulusal Endüstriyel Tasarım Merkezleri tarafından onaylandı. Oppo'nun son teknoloji ürün tasarımı da endüstri tarafından iyi karşılandı ve kabul edildi. Bu yıl Oppo Find X ve Reno3 Pro, 2020 İyi Tasarım Ödüllerini (Good Design Awards) kazanırken Oppo Find X2 Pro, Çin Cep Telefonu Tasarım Yarışması'nda (China Mobile Phone Design Competition) Swan Ödülü'nü kazandı.

Oppo, ürün tasarımına odaklanmaya, bunun da ötesinde teknoloji ve estetiğin insanlar, cihazlar ve çevrelerindeki dünya arasında daha yakın ilişkiler oluşturmak için nasıl entegre edilebileceğini keşfetmeye devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt