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OPPO, yeni hızlı şarj teknolojilerini tanıttı

OPPO, 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50W mini SuperVOOC şarj ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu.

OPPO, yeni hızlı şarj teknolojilerini tanıttı
15.07.2020 12:09 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:12

OPPO, 125W hızlı şarj, 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj, ultra küçük taşınabilir 50W mini SuperVOOC şarj ve 110W mini hızlı şarj cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdüğünü duyurdu.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, 125W hızlı şarj teknolojisi, akıllı telefon sektöründe bu alandaki en yeni gelişmeye işaret ediyor.

İleri bir şifreleme algoritması ve güçlü sıcaklık kontrol regülatörleri, hızlı şarj cihazının güvenli ve verimli kullanılmasına imkan tanıyor. 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kablolu şarjla karşılaştırıldığında kullanıcıların daha hızlı şarj etmesini sağlarken ilk kez tanıtılan 50W mini SuperVOOC şarj cihazı ve 110W hızlı şarj cihazı ise OPPO'nun VOOC hızlı şarj teknolojisinin benzersiz yenilikleri olarak öne çıkıyor. Bu cihazlar, hız, incelik ve taşınabilirlik özelliklerini bir arada sunarak yüksek güçlü şarj cihazlarının daha küçük boyutlarla tüketiciyle buluşmasına liderlik ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Şarj Teknolojileri Baş Mühendisi Jeff Zhang, hızlı şarj teknolojilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Dünya genelinde 5G'nin hızlandırılması ile yüksek güç tüketen uygulamaların artması, akıllı telefonların pil ömrünü etkilerken kullanıcıların şarj etme deneyimine de yeni zorluklar getiriyor. 2014 yılında VOOC hızlı şarj teknolojisinin duyurulmasından bu yana OPPO, hızlı şarjın geliştirilmesine öncülük ediyor. Şimdi ise kullanıcılara güvenli, verimli ve kullanışlı ultra hızlı şarj deneyimi sunmak için, yüksek güce sahip, kablosuz kullanım sunan ve ultra küçük şarj teknolojileri alanındaki uzmanlığımızı ve sağladığımız avantajlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz."

5G çağında daha hızlı şarj

Verilen bilgiye göre, OPPO'nun 125W hızlı şarj teknolojisi, 4000mAh bataryayı 5 dakikada yüzde 41'e kadar, 20 dakikada ise tamamen şarj edebilen en hızlı doğrudan şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda önceki SuperVOOC ve VOOC hızlı şarj protokolleriyle uyumlu olan cihaz, 65W PD ve 125W PPS dahil olmak üzere genel protokolleri de destekliyor.

65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, 4000mAh bir bataryanın tamamını 30 dakikada en hızlı şekilde şarj edebiliyor. Kullanılan teknoloji, yabancı cihaz algılama fonksiyonuna ek olarak beş kat fazla güvenlik önlemiyle çalışıyor. Ayrıca Qi standardıyla de uyumlu olan 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarj cihazı, kullanıcılara kablosuz ve süper hızlı şarj deneyimi sunuyor.

OPPO 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjının farklı tasarıma sahip bir versiyonu geliştirdi. Cihaz, kalıpsız hızlı prototipleme teknolojisiyle şekillendirilmiş camdan üretildi ve tüketici elektroniği pazarında bu tür teknolojinin ilk uygulaması olma özelliği taşıyor.

Şarj cihazının alt kısmı, ısı alışverişini ayarlamak için yarı iletken soğutucuyla donatıldı. Bu da cihaz şarj edildikten sonra ahizenin ısınmamasını sağlıyor. Eşsiz tasarım, mobil telefon şarj etme işlemini daha kullanışlı hale getiriyor ve yüksek güçlü şarj kapasitesi sunuyor. 65W AirVOOC kablosuz hızlı şarjının daha önce görülmemiş bir şarj deneyimi sağlayan özellikleri sunuyor.

Öte yandan, OPPO, ince ve küçük 50W mini SuperVOOC şarj cihazını ve çift seviyeli mimariye sahip 110W mini hızlı şarj cihazını da piyasaya sürdü. OPPO'nun yalnızca 1,05 cm inceliğe sahip 50W mini SuperVOOC şarj cihazı, kartvizit cüzdanına benzer bir boyutta geliştirildi.

Tasarımı sayesinde kullanıcılar cihazı kolayca gömlek ya da ceket ceplerinde taşıyabiliyor; bu da işe gidip gelirken ve seyahat ederken büyük kolaylık sağlıyor. 50W mini SuperVOOC şarj cihazı VOOC protokolleriyle de uyumlu. 27W PD ve 50W PPS gibi genel protokolleri destekleyen cihaz, cep telefonları ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere farklı cihazları şarj edebiliyor.

Kaynak: AA

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