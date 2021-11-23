Oppo yapay zeka portre uzmanı Reno6'yı satışa sundu

Oppo, Reno serisinin en yeni üyesi Reno6'yı Türkiye pazarında tüketicilerle buluşturdu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Reno6, portre çekimlere sinematik bokeh ışıltı efektleri sunan yeni Bokeh Parlak Video ve değerli anların profesyonel görünümlü portre videoları olarak kaydedilmesine imkan tanıyan geliştirilmiş Yapay Zeka Vurgu Videosu gibi sektör lideri özelliklerle donatıldı.

Oppo Reno serisi, global olarak her ay ortalama 2 milyardan fazla fotoğraf ve 200 milyondan fazla video çekerek anılarını kaydeden 70 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veriyor.

Reno serisindeki güçlü görüntüleme yeteneklerini devam ettiren Reno6, portre fotoğrafçılığı deneyimini geliştirmek ve duyguları daha iyi yakalamak için sektör lideri portre video özellikleriyle birlikte geliyor.

Arka kısımda 64MP yapay zeka dörtlü kamera kurulumu ve önde 44MP Selfie kamerası, Reno6'ya yapay zeka ile güçlendirilmiş birçok portre video yetenekleri kazandırıyor.

Bokeh Parlak Video, akıllı telefonlarla çekilen videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor. Oppo'nun 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video, arka planda bokeh ışık noktaları olan portre videoları çekmek için gerçek zamanlı video işleme imkanı tanırken portre çekimlerinin doğal ve parlak görünmesini sağlıyor.

Yapay Zeka Vurgu Videosu ise ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve videoları buna göre optimize edebiliyor. Yapay Zeka Vurgu Videosu, gece ya da gündüz fark etmeksizin, arka ışığa sahip ortamlarda çekim yaptığınızda dahi daha net, daha parlak ve daha canlı renklere sahip portre videoları çekmenize yardımcı oluyor.

Portre Güzelleştirme Videosu portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunuyor. Yüzde bulunan 193'e kadar temel noktayı video çekimi esnasında tanımlayan Portre Güzelleştirme Videosu, güzellik efektlerinin daha hassas, kişiselleştirilmiş ve özgün bir şekilde uygulanmasına olanak tanıyor.

Reno6, 45 dakikada yüzde 100 şarj oluyor

Oppo Görüntü Temizleme Modu tarafından desteklenen Reno serisinin olağanüstü kalitede fotoğraf çekme kapasitesi Reno6'da da varlığını koruyor. Görüntü Netlik Motoru, hareketli nesnelerin fotoğrafını daha net çekmeyi sağlarken, Ultra net 108MP görüntü özelliği ultra yüksek çözünürlüklü ana kamera ve süper çözünürlüklü algoritmalar sayesinde fotoğraflarda zengin detaylar ve dokular sunuyor.

50W Hızlı Şarj ve 4310mAh uzun ömürlü piliyle öne çıkan Reno6, 45 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip Reno6'da bulunan Qualcomm® Snapdragon™ 720G işlemci, süper akıcılıkta bir performans sağlıyor.

Oppo'nun kendi geliştirdiği, RAM'in yetmediği anlarda ROM depolamanın bir kısmının bellek olarak kullanılmasına izin veren Bellek Genişletme teknolojisi de Reno6'da sunuluyor. Yerleşik 8GB'lik RAM, gerektiğinde ek 2GB/3G/5GB bellek ile desteklenebiliyor.

Reno6, Oppo'nun Android tabanlı mobil işletim sistemi ColorOS 11 ile geliyor. Bu da daha fazla verimlilik, benzersiz akışkanlık ve güçlendirilmiş gizlilik sağlıyor. Serbest Biçimli Ekran Görüntüsü, seçilen herhangi bir ekran görüntüsünde yer alan metinlerin 100'den fazla dile çevrilebilmesini sağlıyor. Temassız Kontrol ise kullanıcıların ekranı yukarı ve aşağı kaydırmak gibi görevleri dokunmadan gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bildirimlerin başkaları tarafından görülmesini önleyen ve ekranınıza bakıldığında açılır pencerelerdeki mesaj ayrıntılarını otomatik olarak gizleyebilen Akıllı Gözetleme Önleme uygulaması da telefonun önemli bir gizlilik özelliği olarak öne çıkıyor. Özel Sistem ise bölünmüş uygulamalarla ve verilerle kullanıcıların telefonda birden fazla hesap oluşturmasına imkan veriyor.

AA / Ergin Garip - Ekonomi Haberleri

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