Oppo'ya "Ezber Bozan Ürün İnovasyonu" ödülü

Oppo, GSMA Dünya Mobil Kongresi'nde düzenlenen 2022 Global Mobile (GLOMO) Ödülleri'nde "Ezber Bozan Ürün İnovasyonu" ödülünün sahibi oldu.

Oppo açıklamasına göre, şirketin, katlanabilir modeli Find N'deki menteşe ve ekran entegrasyonuyla aldığı ödül, çevrim içi düzenlenen törenle sahibini buldu.

Açıklamada ödüle ilişkin değerlendirmeleri yer alan Oppo Yurtdışı Satışlar ve Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Billy Zhang, GLOMO'da "Ezber Bozan Ürün İnovasyonu" ödülü almasından büyük bir gurur duyduklarını bildirdi.

"Bu ödül, Oppo ürün ve teknolojilerinin son kullanıcılar tarafından büyük bir beğeniyle karşılandığını gösteriyor." ifadesini kullanan Zhang, dört yıllık Ar-Ge ve 6 nesil prototip çalışmalarının ardından herkes için katlanabilir ürün ürettiklerini görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Zhan, "Oppo'da attığımız tüm adımların merkezinde her zaman kullanıcı deneyimi yer aldı. Teknolojik inovasyonlar yoluyla insanlara nasıl fayda sunacağımızı daha fazla araştırırken odak noktamız bu olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Jüri, Oppo'nun inovasyonundan çok etkilendi"

GLOMO Jüri Başkanı Shaun Collins ise katı kurallara tabi olan değerlendirme süreçlerinin organizasyonu sektörün en saygın ödüllerinden biri haline getirdiğini vurguladı.

Collins, "Jüri özellikle Oppo'nun katlanabilir Find N modelindeki inovasyondan çok etkilendi. Oppo tarafından hayata geçirilen teknoloji, sunduğu dayanıklılık ve kullanım kolaylığı özellikleri jüri üyeleri tarafından övgüyle karşılandı." ifadelerini kullandı.