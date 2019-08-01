Oppo Waterfall Screen ile Yan Çerçeveleri Kaldırdı

Oppo Neredeyse Çerçevesiz Ekran Prototipini Gösterdi



Çerçeveler sadece üstte ve altta belli oluyor. Yan tarafa doğru 88 dereceli bir kavis mevcut. Oppo Waterfall Screen Özellikleri?

Vivo ve Oppo sedece bir yıl önce kavisli ekran yarışına katıldı ancak geldikleri nokta da sınırları oldukça zorladıkları kesin. Waterfall Screen olarak adlandırdıkları yeni kavisli ekran kelimenin tam anlamıyla kusursuz bir kavisle yan çerçeveleri tamamen ortadan kaldırmış hissettiriyor. 88 Derecelik bir katlamanın yapıldığı bu kavisli ekran prototipi oldukça dikkat çekti.

Tam olarak ön taraftan bakıldığında bu açı sayesinde çerçeve pratikte görülmüyor. Oppo Find X modelinde bu ekran kullanılacak. Ancak bu konuda şirket daha fazla ayrıntı paylaşmıyor. Tüketici ürünü olarak ne zaman karşımıza çıkacak oda belli değil.

Vivo'nun da benzer şekilde bir sonraki NEX 3 amiral gemisinde bu ekranı kullanması muhtemel. Bu özelliği bu iki kardeş şirketten hangisinin önce kullanacağını merak ediyorum.

Elbette bir çoğunuz gibi bizde katlanabilir ekranlı akıllı telefonlarda bunu kullanılmasını bekliyoruz. Oppo'da zaten bu konu üzerinde çalışıyor.

Buna ilave olarak ekran altı kamera sistemi de olabilir. Bu nedenle Oppo'nun Cam yüzeyler konusunda belli ki endişesi yok. O daha çok çerçevelere odaklanmış.

Oppo Waterfall Screen yani yeni akıllı telefon tasarımı gerçekten etkileyici görünüyor. Bu ekranın nihayetinde bir prototip olduğunu söylemekte fayda var.

Engadget Chinese

Kaynak: Teknotalk.com