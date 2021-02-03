Oppo Watch, kış sporları yapanların da vazgeçilmezi
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Oppo Watch, kış sporları yapanların da vazgeçilmezi

03.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:27
Oppo Watch, kış sporları yapanların da vazgeçilmezi

Oppo'nun "tarz sahibi" akıllı saati Oppo Watch, kayak ve snowboard gibi kış sporları yapanların da vazgeçilmezi oluyor.

Oppo'nun "tarz sahibi" akıllı saati Oppo Watch, kayak ve snowboard gibi kış sporları yapanların da vazgeçilmezi oluyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, 41 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı boyu bulunan Oppo Watch'un kablosuz bağlantı özellikli her iki boyu da manganez ve silikon katkılı 6.000 seri alüminyum alaşımlı çerçeveye sahip.

Şıklığı tamamlayan Oppo Watch, kayak ya da snowboard yaparken akıllı telefona erişimin güç olduğu durumlarda da yardıma yetişiyor.

Kayak ya da snowboard yaparken akıllı telefonu elde tutmak imkansız hale geliyor. Oppo Watch, kayak yaparken gelen çağrıları, SMS mesajlarını ve mobil uygulama bildirimlerini kullanıcılarına gösteriyor. İstenirse gelen çağrılar akıllı saat üzerinden de cevaplanabiliyor ya da tamamen uzak kalmak istendiği durumlarda Oppo Watch'un "Rahatsız Etmeyin" modu aktif hale getirilebiliyor.

Fiziksel verileri takip ediyor

Oppo Watch, sahip olduğu özelliklerle birlikte kalp atış hızı ve nabız gibi fiziksel verileri de takip ederek kullanıcı sağlığını koruyor. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği sağlığı kontrol altında tutuyor. Günün yorgunluğunu atarak ertesi güne zinde başlamak için Oppo Watch'un ileri düzey uyku izleme özelliği her gece uyku durumuyla ilgili kayıt tutuyor.

Oppo Watch, 46 mm akıllı güç yönetimi ile 36 saate kadar çıkabilen pil ömrü sunuyor. Güç tasarrufu modunda çalışırken pil 21 güne kadar dayanabiliyor. VOOC hızlı şarj teknolojisi sayesinde 15 dakikalık şarj ile 16 saatlik kullanım sağlanabiliyor. Dağın zirvesindeyken şarjın azalması durumunda "Güç Tasarrufu Modu" aktif hale getirilebiliyor ve pil ömrü uzatılabiliyor.

Tarza uygun ekran

Oppo Watch, yapay zeka görüntüleme fonksiyonuyla günlük görünüşü de tamamlıyor. Kayak ya da snowboard yaparken tercih edilen kıyafetlerin fotoğrafının "HeyTap Health" uygulamasıyla çekilmesi halinde akıllı saatin ekranı kıyafetle uyumlu hale gelebiliyor.

Dünyanın ilk kavisli ekrana sahip akıllı saati olmasıyla dikkati çeken Oppo Watch 46 mm, siyah ve parlak altın renk seçenekleriyle birlikte geliyor. 41 mm Oppo Watch ise siyah ve pembe altın renk seçenekleriyle tüketicilerle buluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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