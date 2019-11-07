Oppo ve Ericsson, 5G Laboratuvarı'yla iş birliklerini güçlendirecek

07.11.2019 15:06 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:06

Akıllı telefon markası Oppo, Ericsson ile iş birliğini güçlendiren 5G ortak laboratuvarı projesini hayata geçirdi.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo ve Ericsson markaları, küresel iş birliklerini derinleştiren yeni bir adım attı. İki markanın ortak kurduğu 5G Laboratuvarı, 5G ürünlerinin ve teknolojilerinin geliştirilmesi için projeler gerçekleştirecek.

İki marka, 5G döneminde devam eden derinlemesine iş birliği için sağlam bir temel oluşturan küresel bir patent lisans sözleşmesi imzaladı.

Oppo ve Ericsson, geçen yılın üçüncü çeyreğinden bu yana 5G ürünlerinin ticari olarak kullanılabilirliğini hızlandırmak için çaba gösteriyor.

Oppo'nun ilk 5G modeli ve Ericsson'un 5G altyapısı üzerinde yerel bir 5G testi yapıldı. Oppo ve Ericsson, mobil dünyanın en büyük fuarı MWC 2019'da, katılımcılara 5G akıllı telefonları ve bulut oyun senaryolarını sergilemek için ortaklık yaptı.

Mayıs ayında Oppo, Reno 5G modelini İsviçre'de piyasaya sundu ve model o zamandan beri İngiltere, Avustralya, İtalya ve dünya çapındaki diğer pazarlarda beğeni topladı. 5G'nin benimsenmesiyle Oppo, yıl sonuna kadar dünyanın ilk Qualcomm destekli çift modlu 5G akıllı telefonunu piyasaya sürecek ve global kullanıcılara daha gelişmiş ve daha güçlü bir 5G deneyimi sunacak.

"Ortaklık iki şirket için de stratejik öneme sahip"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Yazılım Mühendisliği Başkanı Andy Wu, 5G ortak laboratuvarını Ericsson'la birlikte başlattıkları için çok heyecanlı olduklarını belirterek, "Bu girişim, Ericsson'un 5G ağ ve altyapı teknolojilerindeki avantajlarını ve global operatör kanallarını, OPPO'nun 5G standartları geliştirme kabiliyetlerinin yanı sıra teknolojiler, ürünler ve uygulama senaryoları konusundaki deneyim ve uzmanlığıyla birleştiriyor. Dünyadaki tüm kullanıcılara daha iyi 5G ürünleri ve deneyimleri sağlamak için 5G dönemindeki zorlukları aşmak ve fırsatları geliştirmek için birlikte çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Ericsson Başkan Yardımcısı ve Kuzey Doğu Asya Ağları Başkanı Luca Orsini da bu ortaklığın hem Ericsson hem de Oppo için son derece stratejik bir öneme sahip olduğunu aktararak, "Kurduğumuz 5G Laboratuvarı, 5G ekosisteminin çeşitliliğine katkıda bulunarak pazara yeni kullanım alanları ve müşteri değeri getirme konusunda her iki şirketin de çevikliğinden faydalanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA