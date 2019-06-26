Oppo, Telefonunuz Çekmese de Arama ve Mesajlaşma Yapabileceğiniz Yeni Teknolojisini Tanıttı

Oppo, Şangay'da gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bir iletişim teknolojisini hayranlarına tanıttı. Oppo kullanıcıları, yeni teknoloji sayesinde hücresel veri ya da internet bağlantısı olmadan orta uzaklıklar arasında (3 kilometre) arama yapabilecek ve mesajlaşabilecek. MeshTalk isimli merkezi olmayan, uçtan uca sistemli protokol, Oppo'nun iddialarına göre 3 kilometreye kadar bağlantıyı destekliyor. Dahası, kalabalık alanlarda sinyal arttığı için mesafe de artırılabiliyor.

Kısaca özetlememiz gerekirse Oppo cihazları, geniş bir alana yayılmış yerel bir ağ oluşturarak baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan direkt olarak iletişim kurabilecek. MeshaTalk'un batarya ömrü konusunda direkt bir etkiye sahip olmadığını belirten Oppo, teknolojiyi, telefonun bataryası düşükken devreye giren 72 saatlik bekleme moduna da ekleyerek telefonların acil durumlarda ulaşılabilir olmasını amaçladığını belirtti.

Oppo, MeshTalk isimli teknolojisinin internet bağlantısı olmayan ya da havaalanları ve konser alanları gibi standart ağ bağlantılarının çok şişkin olduğu alanlarda kullanılabileceğini düşünüyor. MeshTalk'un mevcut Oppo cihazlarda kullanılıp kullanılamayacağı şu an için bilinmiyor.

Teknolojinin kullanıldığı tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.