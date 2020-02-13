Oppo, "Survivor 2020" yarışmasının ana sponsoru oldu

13.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:42

Akıllı telefon markası Oppo, yeni dönemde "Ünlüler-Gönüllüler" formatıyla ekrana gelecek "Survivor 2020" yarışmasına ana sponsor oldu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo, yaptığı reklam kampanyalarının ardından sponsorluk çalışmalarına da hızlı başladı.

Oppo, TV8 kanalında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her sezon ilgiyle izlenilen Survivor yarışmasının yeni dönemde ana sponsoru oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou, Oppo olarak küresel akıllı telefon pazarının lider markalarından biri olduklarını belirterek, "2019 yılında girdiğimiz Türkiye pazarında kısa sürede çok sevildik ve yüzde 10 pazar payına ulaşarak en çok ilgi gören akıllı telefon markalarından biri haline geldik." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılarla yakaladıkları bağı daha da güçlendirmek istediklerini aktaran Zhou, şunları kaydetti:

"Bu nedenle reklam kampanyalarının yanı sıra sponsorluk yatırımlarına da ağırlık vermek istedik. Oppo'nun geleneğinde her zaman ses getiren adımları atma alışkanlığı vardır. Sponsorluk çalışmalarında da aynı strateji uyguluyoruz. En değerli ve en etkili etkinliklerin, organizasyonların veya kurumların sponsoru oluyoruz. Survivor yarışmasını da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasına ana sponsor olduğumuz için çok mutluyuz. Bu sponsorluğun markamıza çok önemli katkılar yapacağına inancımız tam."

Kaynak: AA