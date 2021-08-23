Oppo, Smart China Expo 2021'e katıldı
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Oppo, Smart China Expo 2021'e katıldı

Oppo, Smart China Expo 2021'e katıldı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Oppo, Çin'in Chongqing kentinde "Akıllı Teknoloji: Ekonomiyi Güçlendirmek, Yaşamı Zenginleştirmek" temasıyla gerçekleşen Smart China Expo 2021'e katıldı.

Oppo, Çin'in Chongqing kentinde "Akıllı Teknoloji: Ekonomiyi Güçlendirmek, Yaşamı Zenginleştirmek" temasıyla gerçekleşen Smart China Expo 2021'e katıldı.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, Oppo, 26 Ağustos'a kadar sürecek fuarda kablosuz olarak havadan şarj teknolojisini sergilemenin yanı sıra "Oppo MagVOOC" serisi adını verdiği manyetik hızlı şarj teknolojilerini de ilk kez tanıttı. Yeni seri, telefon ve şarj cihazı arasında hassas hizalamayı sağlamak için manyetik bir hizalama sistemi kullanan MagVOOC kablosuz powerbank ürününü içeriyor.

Fuarda ayrıca, tüm şarj cihazını daha ince yaparak bölünmüş bir tasarımı benimseyen MagVOOC ultra ince hızlı şarj cihazı da tanıtıldı. Her iki cihazın tasarımı da kolayca taşınabilir olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte Oppo, kullanıcıların geleneksel kablolu şarja kıyasla hazırlık süresinde yüzde 60'a kadar tasarruf etmesine yardımcı olan MagVOOC kablosuz hızlı şarj standının da tanıtımı gerçekleştirdi.

Akıllı telefonlar artık araçların kontrol merkezi haline gelecek. Giderek artan sayıda gelişmiş teknoloji, akıllı telefon-araç bağlantı ekosistemine dahil edilecek. Araç içi deneyim daha entegre hale gelecek. Bu öngörülerden yola çıkan Oppo, fuarda, dijital araba anahtarı, Oppo Find X3 ve Oppo Watch 2'de uzaktan araç kontrolü ve araç içi hızlı şarjı da dahil olmak üzere araç içi akıllı telefon bağlantı alanındaki yeniliklerini tanıttı. Dijital araba anahtarı, kullanıcıların Bluetooth aracılığıyla arabalarının kilidini açmak için Oppo akıllı telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. Oppo Find X3 veya Oppo Watch 2'de uzaktan araç kontrolü, kullanıcıların bir uygulama aracılığıyla klimayı uzaktan açmasını sağlıyor. Ayrıca, araç sahiplerinin kornayı uzaktan çalarak araçlarını aramalarına yardımcı olabiliyor. Ayrıca kullanıcılar, sürüş sırasında Oppo'nun 65W VOOC USB hızlı şarjını ve 40W VOOC kablosuz hızlı şarjını destekleyen Oppo'nun gelişmiş araç içi hızlı şarjının keyfini çıkarabiliyor. Yeni olasılıkları keşfetmek için endüstriler arası iş birliklerine her zaman açık olan Oppo, NIO, BYD Auto ve Geely gibi birçok önde gelen araç markasıyla ortaklıklar kurdu.

Oppo'nun başarıları arasında artık tümü UWB (ultra genişbant) teknolojisiyle birbirine bağlanan AR Glass 2021 ve diğer akıllı ev cihazlarının geliştirilmesi yer alıyor. Oppo AR Glass 2021, gözlükleri daha hafif hale getiren bölünmüş bir tasarıma sahip. Böylece uzun süre takmak daha rahat hale geliyor. Ana akım Birdbath optik çözümüyle donatılan Oppo AR Glass 2021, tüketicilerine sinema benzeri deneyimler sunuyor. Nesnelerin interneti teknolojilerinde bu yeni alanlara giren Oppo, artık "Deneyim İnterneti" vizyonunu gerçekleştirmeye, insanlar ve cihazlar arasında gelişmiş bağlantı ve entegrasyonlara sahip bir dünya yaratmaya bir adım daha yaklaşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Başkan Yardımcısı ve Akıllı Telefon Ürünleri Başkanı Henry Duan, "Oppo, nesnelerin interneti ve Deneyim İnterneti ile ilgili daha geniş alanlarda stratejik dağıtımımızı istikrarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Yeni manyetik hızlı şarjı ve araç içi bağlantı teknolojileri ile müşteri deneyimlerini her açıdan geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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