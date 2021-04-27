Oppo Reno5, Türkiye'de satışa sunuldu
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Oppo Reno5, Türkiye'de satışa sunuldu

Oppo Reno5, Türkiye'de satışa sunuldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Oppo, Reno serisinin en yeni modeli Reno5'i Türkiye'de satışa sundu.

Oppo, Reno serisinin en yeni modeli Reno5'i Türkiye'de satışa sundu.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, yeni telefon Türk tüketicisiyle buluştu.

50W hızlı şarj, 90Hz ekran yenileme hızı, Yapay Zeka Vurgu Videosu (AI Highlight Video) özelliği ile Reno5, parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle tüketici ile satışa sunulan yeni telefon üstün performans özellikleri, ince ve hafif tasarımıyla satışa çıktı.

Verilen bilgiye göre Reno5, sektöre liderlik eden video özellikleriyle tüketicilere kendi filmini çekme konusunda ilham verecek bir model olarak öne çıkıyor.

Reno5 sektörde Yapay Zeka Vurgu Videosu özelliğine sahip ilk ürün olurken, 50W hızlı şarj, 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekran gibi ileri teknolojilerin yanı sıra, şık ve hafif tasarımı Reno5'in diğer öne çıkan özellikleri oldu.

50W hızlı şarj Reno5'in yüzde 80'ini 31 dakikada, yüzde 100'ünü ise sadece 48 dakikada şarj ediyor.

Telefon aynı zamanda Yapay Zeka Vurgu Videosu (AI Highlight Video) özelliği ile, parlak gümüş ve ışıltılı siyah renk seçenekleriyle tüketici ile buluşuyor.

Reno5 ayrıca kullanıcıya 8GB bellek ve 128GB depolama alanı sağlıyor. Akıllı telefon aynı zamanda Qualcomm Snapdragon 720G mobil platformla birlikte dengeli bir enerji tüketimi ile hızlı performans sunuyor.

Reno5, OPPO'nun ColorOS 11.1 ara yüzüyle birlikte geliyor.

ColorOS11.1'de kullanılan kişisel bilgilerinizin güvenli bir şekilde korunmasını ve aktarılmasını sağlayan şifreleme yöntemleri ISO, ePrivacy ve TrustArc gibi üçüncü taraf kuruluşlar tarafından belgelendirildi. Akıllı telefon Android 11 özelliklerini korurken, kullanıcı ara yüzünü tüketiciler kendi ihtiyaçlarınıza göre istediği gibi düzenleyebiliyor.

Akıllı telefondaki Flexdrop ve Google iş birliğiyle gerçekleşen Üç Parmak Çeviri özelliği verimliliği önemli ölçüde artırıyor. Aynı zamanda Oyun Kısayol Modu, Oyuncu Modu, Maddeli Ekran Mesajları ve Ayarlanabilir Oyun Dokunuşu gibi özelliklerle telefonda yerini aldı.

Bunların yanı sıra bir çok özelliğe ek olarak, Gizli Parmak izi Kilit Açma özelliği ekranın altına entegre edilmiş şekilde geliyor.

Reno5, Netflix HD ve Amazon Prime Video HD sertifikalarına da sahip bulunurken, test edilmiş, doğrulanmış ve belgelenmiş düşük mavi ışıklı ekran uzun kullanımlarda kullanıcının gözlerini koruyacak şekilde tasarlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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