Oppo, Reno5 ile estetik konsept sunuyor

Reno serisine özgü bir yaklaşım olarak modayı teknolojiyle birleştiren Oppo, yeni Reno5'te arka kapakta değişen rengi ile genç kullanıcılara her duruma göre farklılık gösterebilen moda zevklerine uyacak en iyi seçeneği sunuyor.

Reno serisine özgü bir yaklaşım olarak modayı teknolojiyle birleştiren Oppo, yeni Reno5'te arka kapakta değişen rengi ile genç kullanıcılara her duruma göre farklılık gösterebilen moda zevklerine uyacak en iyi seçeneği sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, ürettiği modellerde teknolojik inovasyonlar sunarken aynı zamanda tasarımda da estetik konseptler uyguluyor. Oppo'nun akıllı telefon ürünlerinin son 12 gelişimine bakıldığında, renk ve malzeme ile iyi işçiliğe sahip ürünler görülüyor.

Örneğin, dünyaca ünlü tasarımcı Karim Rashid iş birliğiyle oluşturulan Oppo R15 Nebula Special Edition'da arka kapaktan telefonun kenarlarına doğru kayan entegre bir kırmızı-mavi gradyan bulunuyordu. Oppo Find X, telefonun kenarlarından ortaya doğru uzanan bir gradyan efektine sahipti. Galaktik Mavi rengindeki Oppo Reno4 Pro ise, parlak görsel etki ve mat bir his sunan milyonlarca minik kristalle parlayan bir akıllı telefon olarak öne çıktı.

Parlak gümüş rengindeki Reno5, parlayan yeni bir yüzeye sahip bulunuyor. Parlak gümüş seçeneği, farklı açılardan bakıldığında binlerce rengi yansıtabiliyor.

Reno5 modelinin arka kapağında değişen renk etkisini elde etmek için Oppo, Diamond Spectrum uygulamasını kullandı. Üç farklı katmandan oluşan Diamond Spectrum işleminde, PICASUS Film zengin renkler sağlarken Fresnel Lens Dokusu kırılmayı artırarak renk efektini daha zengin ve daha çeşitli hale getiriyor. Yansıtıcı İndiyum Kaplama ise renklerin parlak olmasını sağlıyor. Üç katman birlikte çalışarak bu parlak ve renkli efekt oluşturuluyor. Diamond Spectrum işleminin katmanlı ve karmaşık yapısına rağmen, Reno5'in arka kapak filminin kalınlığı (arka kapak malzemesinin kendisi hariç) 0,125 milimetreye inceltildi. Bu da telefonun ince ve hafif olmasını sağladı.

Diamond Spectrum sürecinden sonra, geliştirilmiş Reno Glow etkisiyle Reno5 modelinin parlak gümüş rengine son dokunuşlar yapıldı. Hassaslaştırılmış lazer işleme teknolojisi kullanan Reno Glow, telefonun arka kapağında daha hassas bir dokunuşla ek bir ışıltılı görsel efekt oluşturdu ve sürekli değişen renklere daha fazla parlaklık kattı. Reno Glow efekti ayrıca, Reno5'in arka kapağında özel bir mat doku oluşturarak parmak izi tutmayan bir kullanım deneyimi sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık