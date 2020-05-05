OPPO Reno3 ve Reno3 Pro satışa çıkıyor

OPPO, Türkiye'de merakla beklenen Reno3 serisi modellerini tüketicilerle buluşturmak için geri sayıma başladı.

OPPO, Türkiye'de merakla beklenen Reno3 serisi modellerini tüketicilerle buluşturmak için geri sayıma başladı. 44 MP ön kameraya sahip Reno3, ön kamerada gece modunu kullanmasıyla da gece fotoğrafçılığında farklı bir deneyime imza atacak.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre, Reno serisi ile teknoloji ve modanın dengeli bir kombinasyonunu elde etmeyi hedefleyen OPPO'nun, tüketicilerle buluşturmaya hazırlandığı yeni Reno3 ve Reno3 Pro, markanın kullanıcı merkezli teknolojik Ar-Ge çalışmalarına yaptığı istikrarlı yatırımların bir sonucu olarak fark yaratan yeniliklerle birlikte geliyor. Seri ile koleksiyon değeri taşıyan fotoğraflar çekmek artık daha kolay oluyor.

Güçlü fotoğraf ayarlarına sahip Reno3 serisi, farklı aydınlatma senaryolarıyla 'her çekimde net' performans sunuyor. Reno3 serisi ile gün ışığında daha fazla ayrıntı yakalanabilirken, karanlık sahneler daha aydınlık görünüyor. Güçlü Ultra Karanlık Modu sayesinde loş ışık fotoğrafçılığı artık zor bir iş olmaktan çıkıyor.

Seri ile video çekimleri de hiç olmadığı kadar daha akıllı ve kolay hale geliyor. Teknolojik inovasyonlar sayesinde her iki model, şafak vaktindeki ilk güneş ışığından sessiz ve yıldızlı bir geceye kadar gerçek hayattaki güzellikleri daha fazla keşfetmek ve kaydetmek konusunda tüketicilere farklı bir deneyim yaşatacak.

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerası

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerasına sahip olan Reno3, ultra gelişmiş fotoğrafçılık performansı sunuyor. Hem selfie hem de video selfie modunda yapılan yakın çekimlerde ultra net kareler çekebilen Reno3, Yapay Zeka Güzellik Modu'nda ise doğal güzelliği yakalıyor.

Ön kamerada bulunan gece modu, gece yapılan çekimlerde de farklı bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Reno 3 serisi kullanıcılarını koleksiyoner olmaya davet ediyor.

Reno3 serisi, yakınlaştırma performansı ile mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. Alanında öncü OPPO, yakınlaştırma teknolojisine istikrarlı ve uzun vadeli yatırımlar yapıyor. MWC 2017'de duyurulan OPPO 5x'in sunduğu kayıpsız zoom teknolojisinden bu yana şirket üç yenileme daha yaptı ve bu teknolojiyi giderek daha küçük gövdelerde sunmayı başardı.

Reno3 Pro'daki 2x optik zoom, 5x hibrit optik zoom ve en yüksek 20x dijital zoom, fotoğraf modunda tüm odak mesafeleri için çok az parazitle net görüntüler oluşturabiliyor; birden fazla açıdan yapılan optimizasyonla 10 metrelik bir mesafedeki yazıların okunmasını sağlıyor.

48 MP Zoom Quadcam ile donatılan Reno3 serisi, gerçek yaşam senaryolarındaki farklı çekim gereksinimlerinin doğru karşılanmasını sağlıyor. 48 MP ultra net güçlü ana kamera, daha net ve ayrıntılı fotoğraflar için daha geniş bir zoom aralığı sunuyor.

Yapay zeka destekli Ultra Karanlık Modu da Reno2'den bu yana önemli ölçüde geliştirildi. Bu özellik, loş ışıkta fotoğraf çekmeyi çok daha kolay hale getiriyor ve insan gözüyle görülemeyen sahneleri gece çekimleriyle daha net sunuyor.

Kaynak: AA