OPPO Reno3 Serisi'nden gelişmiş kamera özellikleri OPPO'nun "Hayatım Benim Koleksiyonum" mottosuyla tüketicilerle buluşturduğu Reno3 Serisi, gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor.

OPPO'nun "Hayatım Benim Koleksiyonum" mottosuyla tüketicilerle buluşturduğu Reno3 Serisi, gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkıyor.

OPPO açıklamasına göre, Reno3 Serisi, video çekimlerinde video sabitleme, bokeh ve hibrit yakınlaştırma gibi çeşitli seçenekler sunuyor.

Reno3 Pro modelinde, arka kamera ile 4K çözünürlüğünde videolar çekilebilirken, ön kamera ile de Full HD video kaydı yapılabiliyor.

Akıllı telefonda yer alan Ultra Video Sabitleyici özelliği, çekimlerde sarsıntının video kaydını bozması problemini ortadan kaldırıyor.

Günlük kullanımdan yoğun sporlara kadar birinci sınıf video kalitesi sağlayan Reno3 Pro'da Hibrit Görüntü Sabitleme teknolojisi, kayıt sırasında titremeyi doğru bir şekilde algılamak ve karşı harekete geçmek için optik ve elektronik sarsıntıyı önlüyor.

Ultra Video Sabitleyici Pro özelliği ise ultra geniş açılı lens ile yaptığı çekimlerde zorlu dış mekan video kaydı, off-road maceraları, kovalama sahneleri ve diğer değişken hareketlerde bile videoların sabit kalmasını sağlıyor.

Reno3 Pro, profesyonel düzeyde video çekimleri yapabilmek için bazı özellikler ile birlikte geliyor. Videolarda, fotoğraflarda olduğu gibi Bokeh özelliği kullanılabiliyor. Ön kısım net olarak görünürken, arka görüntüler bulanıklaştırılabiliniyor.

Video Hibrit Optik Yakınlaştırma ile yakın çekim videolarda üstün görüntü kalitesi elde edilebiliyor.

Video Güzelleştirme özelliğinde de kullanılan yapay zeka algoritmaları sayesinde fazladan ekipman olmadan profesyonel düzeyde aydınlatma ve efektler oluşturulabiliyor.

Serinin bir diğer modeli olan Reno3, yeni çift görüntü sabitleme işlevini yerine getirmek için ultra geniş açılı lensi kullanarak video sabitleme özelliğinde öne çıkıyor. İster günlük kullanımda isterse yoğun aktivite sırasında yapılan video çekimlerinde birinci sınıf video kalitesi sağlıyor.

Öte yandan, OPPO'nun Soloop uygulaması ile çekilen videolara farklı bir görünüm katabilmek mümkün. Seçilen müziğin ritmine uyacak şekilde videoyu otomatik olarak düzenleyen uygulama, çekilen videoların geçişlerinde de otomatik olarak efekt ekliyor.

Kaynak: AA