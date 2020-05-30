Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro Özellikleri Netleşiyor
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Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro Özellikleri Netleşiyor

Oppo'nun yeni modeli Oppo Reno 4 serisi, piyasaya çıkmaya hazır gibi görünüyor. İşte Oppo Reno4 ve Reno4 Pro'nun sızdırılan teknik özellikleri.

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro Özellikleri Netleşiyor
30.05.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 10:50

Oppo'nun yeni modeli Oppo Reno 4 serisi, piyasaya çıkmaya hazır gibi görünüyor. İşte Oppo Reno4 ve Reno4 Pro'nun sızdırılan teknik özellikleri.

Son zamanlarda oldukça popülerleşen Oppo, piyasadaki büyük firmalarla yarışır hale geldi. Yeni modeli ile dikkat çekmeyi planlayan Oppo, bu modelde fazla dikkat çekici tasarımları sevmeyenler için siyah ve beyaz renk seçeneklerini kullanmış. Ancak cihazın tasarımı ve renklerin asaleti, gerçekten dikkat çekici bir görüntü ortaya çıkarmış.

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro Özellikleri

5 Haziran'da tanıtılması beklenen Oppo Reno 4 Pro, dört farklı renk seçeneği sunuyor. Kırmızı ve mavi ışıma adlı renk seneçenklerine de sahip olacak olan Reno 4 Pro, performansını Snapdragon 765G yonga setinden alacak. Oppo Reno 4 modelinde ön kısımda bir adet 32MP kamera bulunuyor.

Reno 4 Pro modelinde ise ön kısımda 32MP + 2MP olmak üzere iki adet kamera yer alıyor. Yine Reno 4 Pro modeli 6.55 inçlik bir ekrana sahip iken, Ren 4, 6.43 inçlik bir ekran ile beraber gelecek. Her iki model de 65W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Dikkat çekici özellikte bu. Piyasada 65W hızlı şarj desteğine sahip cihaz sayısı epey düşük. Hem de bu iki model 4000mAh gibi kocaman bir pile sahip.

Oppo Reno 4 modeli 8GB + 128GB seçeneği ile birlikte gelirken; Oppo Reno 4 Pro 8GB + 128GB/ 12GB + 256GB gibi iki farklı versiyona sahip olacak. Bakalım Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinin fiyatları ne olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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