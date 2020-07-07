Oppo Reno 4 Pro Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı Oppo, son yıllarda ciddi bir atak ile telefon piyasasında güçlü bir yer elde etti. Reno serisi ile gili gören Oppo, şimdi Oppo Reno 4 Pro modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

Oppo, son yıllarda ciddi bir atak ile telefon piyasasında güçlü bir yer elde etti. Reno serisi ile gili gören Oppo, şimdi Oppo Reno 4 Pro modeli ile pazara giriş yapmaya hazırlanıyor. Çinli şirket, Oppo Reno 4 Pro'nun lansman tarihi hakkında hiçbir bilgi vermedi. Ancak cihazın ne zaman satışa sunulacağı ortaya çıktı.

Oppo Reno 4 Pro Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Çinli şirket yeni orta-üst segment modeli olan Oppo Reno 4 Pro'yu 20 Temmuz'dan itibaren Hindistan'da satışa sunacak. Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinin aynı anda satışa sunulması beklenirken, cihazların fiyatları hakkında herhangi bir bilgi yok. Gelin cihazların özelliklerine göz atalım.

Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro modellerinin ikisinde de Snapdragon 765G yonga seti mevcut. İki cihazda 65W hızlı şarj desteği sunuyor ve içlerinde 4000 mAh pil taşıyorlar. Her ikiside FullHD+ AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Ancak Reno 4 modeli 6.43 inç büyüklüğünde bir ekrana; Oppo Reno 4 Pro ise 6.55 inç büyüklüğündeki bir ekrana sahip.

Cihazlar hakkında kesinleşen bilgiler bu şekilde. Önümüzdeki günlerde Oppo Reno 4'ün ve Reno 4 Pro'nun lansman tarihi ortaya çıkacaktır. Bakalım Oppo lansmanı hangi gün yapacak? Sizler düşüncelerinizi yorumlar bölümden bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir