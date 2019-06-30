Oppo, Reno 10x Zoom'un Kamera Performansı Övgü Toplamaya Devam Ediyor

Son yıllarda inanılmaz hızlı bir şekilde ilerleyen teknoloji, akıllı telefonların kameralarında da büyük değişimler yaratmaya başladı. Akıllı telefon kameralarında artık yüksek seviyeli kameralar hedefleniyor, bokeh efekti, düşük ışık fotoğrafçılığı ve yüksek optik yakınlaştırma menzili gibi özellikler bu kameralarda yer alıyor.

Oppo, 2x yakınlaştırmadan çok daha fazlasına izin veren prizma tabanlı kamera teknolojisini gösteren ilk akıllı telefon üreticisi. Oppo Reno 10X Zoom'da da 10x kayıpsız yakınlaştırma yapabilen hibrit yakınlaştırma mekanizması bulunuyor. Eğer ki sınırları zorlamak isterseniz 60x dijital yakınlaştırma da yapabiliyor.

Telefonun, kullanıcılarına bu özellikleri sağlayabilen kamera sistemine bakacak olursak cihazda 48 MP'lik Sony sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 13 MP telefoto lens yer alıyor. Gündüz oldukça detaylı fotoğraflar çekilmesini sağlayan bu sistem ayrıca geniş açılı lensleriyle de oldukça yaratıcı çekim imkanları sunuyor.

Kamerasının yanında, içerisindeki donanımla da amiral gemisi bir cihaz olan Oppo Reno 10X Zoom, mobil fotoğrafçılık konusunda sınırları zorluyor.