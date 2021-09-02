Oppo'nun A74 modeli gizlilik ve güvenliğe önem veriyor
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Oppo'nun A74 modeli gizlilik ve güvenliğe önem veriyor

Oppo'nun A74 modeli gizlilik ve güvenliğe önem veriyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Oppo'nun A74 modeli, şık tasarımı, güçlü şarjı, üstün kamera özellikleri ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, başkalarının görmesi istenmeyen fotoğraf, dosya ya da mobil uygulamaları koruma altına alıyor, bununla birlikte acil yardım gerektiren durumlarda da güvenlik sağlıyor.

Oppo'nun A74 modeli, şık tasarımı, güçlü şarjı, üstün kamera özellikleri ve yüksek performansı ile dikkatleri üzerine çekerken, başkalarının görmesi istenmeyen fotoğraf, dosya ya da mobil uygulamaları koruma altına alıyor, bununla birlikte acil yardım gerektiren durumlarda da güvenlik sağlıyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, A74'te yer alan Uygulama Kilidi ile akıllı telefonu birine vermek gerektiğinde ya da uygulamalara başkalarının erişmesi istenmeyen durumlarda şifre korumasına alınabiliyor.

Başkalarının bu dosyalara erişimi engellenirken, OPPO'nun Özel Kasası'yla özel fotoğraflar, videolar ve dokümanlar saklanabiliyor.

Eğer fiziksel güvenliği tehdit eden acil bir durum varsa Oppo A74 Tüm Acil Durumlar SOS özelliğini de kullanıcıya sunuyor.

Güç tuşuna art arda beş kere basınca acil yardım hizmetleri sunan numaralara ulaşmak için hızlı hat bulunuyor, SOS sinyali gönderilebiliyor, önceden belirlenmiş acil durum detayları görülebiliyor ve akıllı telefon çağrı cihazına dönüşebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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