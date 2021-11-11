Oppo, Mobilfest'te en son teknoloji ürünlerini sergileyecek

İSTANBUL (AA) - Oppo, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'na katılıyor.

Oppo'dan yapılan açıklamaya göre, teknoloji profesyonellerinin buluşacağı, hizmet ve teknoloji sağlayıcıları, girişimciler, yazılım geliştiriciler, yerel ve küresel satın almacılar ve yatırımcıların bir araya geleceği Mobilefest'te Oppo, Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak.

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest'te ziyaretçiler, Oppo'nun standında üstün kamera özelliklerine sahip Reno5 Serisi, kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliğiyle donatılan Enco Free2 kablosuz kulaklık modeli ve gençlere eksiksiz bir eğlence deneyimi sunan A Serisi gibi en son teknoloji ürünlerini deneyimleme fırsatı bulabilecek. 5G, mobilite ve akıllı teknolojiler başta olmak üzere hizmet ve altyapı sağlayıcılarını, teknoloji üreticilerini yeni iş birliği imkanları oluşturmak amacıyla yerli ve yabancı iş insanları ve sektör profesyonelleriyle bir araya getirecek olan Mobilefest hibrit olarak gerçekleşecek. Stantlar, konferans programı ve diğer etkinlikler fiziksel ve online olarak ziyaret edilebilecek.

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