Oppo, "Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021"de yeni teknoloji buluşlarını ve ortaklıklarını sergileyecek
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Oppo, "Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021"de yeni teknoloji buluşlarını ve ortaklıklarını sergileyecek

22.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:07
Oppo,

Oppo, Şangay'da 23-25 Şubat'ta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWCS 2021) iş ortaklarıyla beraber açıklayacağı 5G alanındaki yeni testlerinin sonuçlarının yanı sıra akıllı telefon tasarımlarını, nesnelerin interneti ve şarj teknolojilerindeki yeni gelişmeleri de duyuracak.

Oppo, Şangay'da 23-25 Şubat'ta düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde (MWCS 2021) iş ortaklarıyla beraber açıklayacağı 5G alanındaki yeni testlerinin sonuçlarının yanı sıra akıllı telefon tasarımlarını, nesnelerin interneti ve şarj teknolojilerindeki yeni gelişmeleri de duyuracak.

Oppo açıklamasına göre, 2014 yılında VOOC teknolojisini ilk kez piyasaya süren Oppo, fuarda, genişletilebilir konsepte sahip akıllı telefon modeli Oppo X 2021 ve VOOC hızlı şarj alanındaki en son gelişmeleri kullanarak yeni kablosuz şarj teknolojisini gösterecek. MWCS, ekosistemi geleceğe taşıyacak yenilikleri ve iş birliklerini duyurarak her zamankinden daha fazla cihaz aracılığıyla daha fazla insana ulaşma şansı sunuyor.

2020 yılındaki çok sayıda başarılı denemenin ardından ziyaretçiler, China Unicom standında Oppo'nun yeni nesil 5G uygulamalarının temelini oluşturacak 5G mmWave hız testinin canlı bir tanıtımını görebilecek. Oppo'nun 5G CPE teknolojisi, 5G sinyallerini hızlı Wi-Fi bağlantılarına dönüştürüyor. 5G CPE, Ericsson gibi önde gelen endüstri ortaklarıyla çalışarak ve iki özel anten çözümü geliştirerek geleceğin akıllı evleri için yüksek hızlı bağlantıyı gerçeğe dönüştürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oppo Küresel Pazarlama Başkanı William Liu, "Oppo için olasılıklar sınırsızdır. Mobil Dünya Kongresi Şangay 2021'de, yeni nesil şarj teknolojimizi sergileyeceğiz ve Oppo'nun akıllı telefonlardan çoklu endüstri sektörlerine ayak izini nasıl genişlettiğini ortaya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Oppo'nun buluşları hakkında daha fazla bilgi için N2-E40 numaralı stand ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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