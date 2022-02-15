Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde son teknoloji ve yeni ürünlerini tanıtacak

Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde yeni bağlantı çözümünü, mobil teknolojilerini, artırılmış gerçeklik ve 5G alanlarında kaydettiği AR-GE başarılarını ve amiral gemisi yeni ürünlerini tanıtacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Oppo, 28 Şubat-3 Mart'ta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022'ye "Shape the Future/Geleceği Şekillendir" temasıyla katılacak.

Yeni bağlantı çözümünü, rekorlara imza atacak mobil teknolojilerini, artırılmış gerçeklik ve 5G alanlarında kaydettiği AR-GE başarılarını ve amiral gemisi yeni ürünlerini tanıtacak olan Oppo, fuarda "marka", "amiral gemisi", "akıllı telefon teknolojileri", "5G" ve "artırılmış gerçeklik ekosistemi" olmak üzere 5 ana sergi alanıyla yer alacak.

Oppo, Mobil Dünya Kongresi'nde dünyanın dört bir yanındaki teknoloji meraklıları için sanal oyun alanı oluşturacak. Böylece etkinliğe fiziksel olarak katılamayanlar da Oppo'nun MWC 2022'de sunduğu yenilikleri her zaman ve her yerden akıllı cihazları aracılığıyla deneyimleme şansına sahip olacak.

Geçen yıl global pazardaki istikrarlı büyümesini sürdüren ve yüzde 22'lik yıllık büyümeyle dünyada 4'üncü sırada yer alan Oppo, Batı Avrupa ve Latin Amerika'nın yeni pazarlarında da hızlı bir büyüme yakaladı. 2019'da Avrupa'nın ilk ticari 5G akıllı telefonunu piyasaya süren Oppo, Avrupa'nın ticari 5G SA ağını destekleyen ilk akıllı telefonunu da geçen yıl piyasaya sunmuştu.

Oppo, geçen yıl Avrupa pazarında plastik azaltımı ve hafif ambalaj kullanımını teşvik ederek cep telefonu ambalajlarındaki plastik kullanımını yüzde 95 azalttı.

Oppo, sürdürülebilirlik konusundaki çabalarını da MWC etkinliği kapsamında katılımcılarla paylaşacak. Oppo'nun standı ve şirketin resmi YouTube kanalındaki canlı yayın herkese açık olacak.