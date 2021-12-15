OPPO, INNO DAY 2021'de ilk katlanabilir modeli Find N'yi tanıttı

Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, gelişmiş bir katlanma deneyimi yaşatmak için en yeni teknolojileri bir araya getiriyor.

Markadan yapılan açıklamaya göre, OPPO, INNO DAY 2021'de ilk katlanabilir amiral gemisi modeli OPPO Find N'i tanıttı. Dört yıllık Ar-Ge ve altı nesil prototip çalışması sonucunda geliştirilen OPPO Find N, gelişmiş bir katlanma deneyimi yaşatmak için en yeni teknolojileri ve kaliteyi bir araya getiriyor. Katlanabilir forma yeni bir yaklaşım getiren ürün, katlandığında tam işlevli kompakt bir akıllı telefonken açıldığında sezgisel ve kapsayıcı bir büyük ekran sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO Ürün Müdürü Pete Lau, "Yeni formlar, akıllı telefon sektöründe heyecan verici bir çağın kapılarını açıyor. OPPO daha fazla kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayan yeni bir ürün sunma hedefiyle, çeşitli formlar, menteşe tasarımları, ekran malzemeleriyle ve farklı en boy oranlarında denemeler yaptı. Katlanabilir akıllı telefona daha iyi bir yaklaşım kazandırmak adına uzun bir zaman ve yoğun bir çaba harcadı. OPPO Find N ile insanların bir akıllı telefonun neler sunabileceğine dair algısını değiştirmeyi ve katlanabilir cihazları daha da geniş bir kitle için daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yatay ekran oranı

Açıklamada verilen bilgilere göre, OPPO Find N, katlanabilir bir akıllı telefonun iç ekranında ilk kez yatay bir oran kullanıyor. Kullanıcıların sürükleyici 7,1 inç iç ekran ve 5,49 inç dış ekran arasında sorunsuz geçiş yapması için daha iyi bir kullanım dengesi sunuyor. Bu ekran, boyut veya kullanılabilirlikten ödün vermeden eksiksiz bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor.

İç ekran 8.4: 9 en boy oranına sahip ve doğrudan yatay modda açılıyor. Böylece kullanıcılar cihazı tekrar döndürmek zorunda kalmadan video izleyebiliyor, oyun oynayabiliyor veya kitap okuyabiliyor. Katlandığında sahip olduğu 18: 9 en boy oranı ise tek elle kullanımı kolay bir ekranla kullanıcılara eksiksiz ve alışılmış bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Esnek menteşe

OPPO Find N'deki esnek menteşe, 136 adet bileşeni 0,01 mm'ye varan aşırı hassaslıkta bir araya getiriyor ve menteşenin insan vücudundaki eklemler kadar sorunsuz çalışmasını sağlıyor. OPPO'nun benzersiz su damlası menteşe tasarımı, katlanabilir cihazlardaki bazı büyük sorunları çözüme kavuşturuyor. Bu tasarım, ekrandaki katlama açısını genişletiyor ve ekran katlandığında bir tampon görevi görüyor. Katlama sonuncuda oluşan iz ise TUV'ye göre diğer cihazlarla karşılaştırıldığında yüzde 80'e kadar daha az fark ediliyor. Bu tasarım, katlandığında ekranlar arasındaki boşluğu da pratik olarak ortadan kaldırıyor, daha bütünleşmiş bir görünüm sunarken iç ekranı çizilmelere karşı daha iyi koruyor.

FlexForm modu

Gelişmiş esnek menteşe içindeki kam ve yay, açıldığında 50 ile 120 derece arasında herhangi bir açıda, cihazın serbestçe durabilmesini sağlıyor. Katlanan ekrandan güç alan bir dizi yazılım özelliğiyle birlikte OPPO Find N'deki FlexForm Modu, kullanıcıların cihazı çok çeşitli kullanım senaryolarına uyarlanabilmesine imkan tanıyor.

Müzik, Notlar ve Kamera uygulamaları gibi uyumlu uygulamaların daha iyi ve daha verimli çalışması için OPPO, kullanıcı arayüzünü de özelleştirdi. Örneğin, Notes uygulaması kullanıldığında OPPO Find N, cihazı elde tutmadan not almayı mümkün kılan mini bir dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor. Find N, çeşitli açılarda serbestçe durabildiğinden kendi kendinin tripodu olarak da görev yapıyor. Böylece 4K HD hızlandırılmış görüntüleme, video görüşmeleri ve online toplantıları kolay ve eller serbest şekilde yapılabilir hale getiriyor.

Serene ekran

OPPO'nun özel 12 katmanlı Serene ekranı, mükemmel koruma ve dayanıklılık sunarken pürüzsüz bir katlanabilir ekran deneyim için esnek menteşeyle uyum içinde çalışıyor. Ekran, 0,6 mm olan normal akıllı telefon camlarına kıyasla 0,03 mm'lik bir Flexion UTG (ultra ince cam) katmana sahip. Bu incelik, güç ve dayanıklılığı garanti ederken kolayca bükülmeye de imkan tanıyor. Serene ekran, TUV tarafından doğrulandığı gibi, neredeyse hiç iz yapmayan pürüzsüz bir katlama deneyimi sunarken 200.000 defadan fazla katlanabilme özelliğiyle de güven veriyor.

İç kısımda, izlenen içeriğe bağlı olarak yenileme hızını 1-120 Hz arasındaki herhangi bir değere uyarlayan akıllı dinamik yenileme hızı teknolojisine sahip bir LTPO ekran kullanılıyor. İç ekran ayrıca 1.000 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı desteği sunuyor.

OPPO, kullanıcılara kesintisiz ve sorunsuz bir deneyim yaşatmak için, iç ve dış ekranlar arasında hem parlaklıkta hem de renk kalibrasyonunda ince ayarlar yaptı. Her iki ekran da 10.240 otomatik parlaklık seviyesine sahip ve 1.000 nit'e varan en üst parlaklık seviyesiyle farklı aydınlıktaki tüm ortamlarda kullanım konforu sunuyor.

Yazılım inovasyonu

Katlanabilir bir cihazda sunulan harika yazılım deneyimi, yeni formdan en iyi şekilde yararlanıyor ve kullanıcılara yeni bir akıllı telefon deneyimi yaşatıyor. Find N'nin 7,1 inçlik iç ekranı, standart 6,5 inçlik bir ekrana göre yüzde 60 daha geniş bir görsel alanla daha sürükleyici bir deneyim yaşatıyor, çoklu görevler ve üretkenlik gibi kullanım senaryolarına yönelik yazılım inovasyonlarında daha fazla olanak sunuyor.

Açıldığında, daha büyük boyutuyla yaşattığı tablet benzeri deneyimden tam olarak yararlanmak için OPPO Find N, yan yana çoklu görevleri daha sezgisel hale getiren yeni hareketli kısa yollara sahip bulunuyor. Kullanıcılar, uyumlu bir uygulama kullanırken, ekranı ikiye bölmek için cihazın ortasında iki parmak ile aşağı kaydırabiliyor veya tam ekran penceresini, dört parmak ile sıkıştırarak kayan bir pencereye dönüştürebiliyor.

OPPO Find N, uyumlu simgelere uzun süre basma ve sürükleme gibi geleneksel bölünmüş ekran hareketlerini destekliyor. Bunun yanında, yaygın olarak kullanılan bölünmüş ekranda çoklu uygulama kombinasyonlarını ana ekrana kaydetme yeteneğine de sahip bulunuyor.

OPPO Find N yazılımı, kullanıcıların iki ekran arasında sorunsuz ve doğal bir şekilde geçiş yapmasını sağlamak üzere optimize edildi. Telefonu açarken, içerikler dış ekrandan ana iç ekrana sorunsuz bir şekilde aktarılıyor. Cihazı katlarken, kullanıcının aynı işlevi dış ekranda kullanmaya devam etmesi için kapaktaki ekranın yukarı kaydırılması yeterli oluyor. Ayrıca, yazarken iki başparmak kullanmayı kolaylaştıran bölünmüş bir klavye de dahil olmak üzere, geniş iç ekranda sunulan bir dizi klavye özelleştirmesi, üretkenliği en üst düzeye çıkarmaya yardımcı oluyor.

Kamera

Yüksek kalitede fotoğraflar ve videolar için amiral gemisi düzeyinde üçlü kamera kurulumuyla donatılan OPPO Find N, 50 MP Sony IMX 766 ana sensör, 16 MP ultra geniş lens ve 13 MP telefoto lensin yanı sıra hem iç hem de dış ekranda selfie kameralarına sahip. Yeni form ile FlexForm Modu birbirine uyarlayan OPPO Find N, katlanabilir yapıdan tam olarak yararlanmak için, kullanıcıya göre özelleştirilebilen yazılım sayesinde, yenilenmiş bir kamera deneyimi sunuyor.

OPPO Find N'in esnek menteşesi, cihazın tripod olarak kullanılmasını sağladığından, gelişmiş görüntüleme senaryolarında dahi kompakt ve zahmetsiz olarak kullanılabiliyor. Örneğin, FlexForm Modu, 4K HD hızlandırılmış görüntülemeyi 50-120 derece arasındaki herhangi bir açıda kolay ve eller serbest çekilebilir hale getiriyor. Hızlandırılmış modda yer alan üç şablon (ışık izleri, gece gökyüzü, güneş ve bulutlar) daha heyecan verici ve yaratıcı uzay fotoğrafları için tek bir tıklamayla fotoğraf ve video ayarlarını optimize ediyor. Cihaz 60 derecenin altında bir açıyla büküldüğünde, çekimleri ayarlamayı kolaylaştırmak için ekran, otomatik olarak görüntü ön izlemesini alt ekrana taşıyor.

OPPO Find N'deki yeni bölünmüş kameralı kullanıcı arayüzü, bir tarafta fotoğraf çekmek ve ardından diğer tarafta en son çekilen fotoğrafı görüntülemek, paylaşmak ya da silmek için geniş ve etkileyici iç ekranı kullanmayı mümkün kılıyor. Ekran açık olduğunda ana kameradan fotoğraf çekerken kullanıcı hem kendisini hem de çekilen konuyu görmek için iç ve dış ekranı kullanabiliyor, çekimin ön izlemesini aynı anda yapabiliyor.

Daha güçlü arka kamera, kapak ekranını kullanarak görüntünün ön izlemesinin yapılabilmesine imkan tanırken daha da yüksek kaliteli selfie'ler için kullanılabiliyor. Selfie'ler el hareketleri kullanılarak da çekilebiliyor, böylece deklanşöre basmak zorunda kalmadan kolayca fotoğraf karesi içinde kalmak mümkün oluyor.

Ergonomik tasarım

Telefonda tutuş hissini iyileştirmek ve şık bir görünüm sağlamak için, katlanabilir bir telefonda ilk kez OPPO Find N'de her iki dış kenarda 3 boyutlu kavisli tasarım kullanıldı. Arka kapak ve arka kamera modülü, Find X3'ün akışkan kavisli tasarım dilinin devamı niteliğinde. Birleştirilmiş kıvrımlar, kamera modülünün yüksekliğini görsel olarak hizalarken Gorilla Glass Victus arka panel ve seramik kamera plakası zarif bir dokunuş hissi uyandırıyor.

OPPO Find N üç farklı renkte geliyor. Siyah renk, taban katmanı üzerinde ince ve birinci sınıf bir parlaklık efekti elde etmek için ışıltılı mat cam ve film laminasyondaki yeni tekniklerin birleşimini sunuyor. Beyaz seçenek, uyumlu bir görünüm yaratmak için parlak cam ve seramik kamera plakasına uyan rafine bir dokuya sahip beyaz seramikten ilhamını alıyor. Mor renk ise şeffaf bir dokunun yanında ışık ve gölge yanılsamaları sunmak için çok sayıda özelleştirilmiş film katmanıyla kaplanmış lüks bir parfüm şişesini andırıyor.

Performans

OPPO Find N, 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM, 512 GB UFS 3.1 depolama ve Qualcomm Snapdragon 888 Mobil Platformu ile donatıldı. Büyük 4.500 mAh pili, tüm günü geçiren pil ömrü sunarken, 33W SUPERVOOC Hızlı Şarj ise 30 dakikada yüzde 55, 70 dakikada yüzde 100 şarj edecek şekilde optimize edildi. Ayrıca 15W AIRVOOC kablosuz şarjı (standart Qi ile uyumlu) ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen OPPO Find N, yandaki güç düğmesine eklenmiş bir parmak izi okuyucusuna sahip. OPPO Find N, daha gerçekçi ses sunmak için çift hoparlör sistemi ve Dolby Atmos desteği ile geliyor.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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