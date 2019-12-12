OPPO INNO DAY 2019 etkinliği tamamlandı

12.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51

Dünyaca ünlü akıllı telefon markası OPPO'nun INNO DAY 2019 etkinliği, Çin'in Shenzhen kentinde "Sınırların Ötesinde Yarat" temasıyla gerçekleşti.

OPPO'dan yapılan açıklamaya göre 10 Aralık'ta gerçekleştirilen etkinlikte akıllı bağlantı çağındaki iç görüler ve girişimler paylaşıldı.

Çin'in Shenzhen kentinde "Sınırların Ötesinde Yarat" temasıyla gerçekleşen INNO DAY 2019 etkinliğinde OPPO, akıllı saatler, akıllı kulaklıklar, 5G CPE, AR gözlükleri, çeşitli flaş şarjların yanı sıra 5G, görüntüleme ve yazılım optimizasyonu gibi alanlarda önemli teknolojik atılımlar da dahil olmak üzere çeşitli akıllı cihazlar sergiledi.

Etkinlik, endüstri uzmanlarının, iş ortaklarının ve sektörün fikir liderlerinin teknolojinin geleceği hakkında ayrıntılı bilgi verdiği bir platform görevini gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPPO'nun kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Tony Chen etkinliğin açılış konuşmasında 5G ve yapay zeka teknolojileri hızını artırdıkça, akıllı bağlantılara daha fazla erişilebilindiğini belirterek, "Bağlantı kavramının sadece bir temel olduğuna inanıyoruz. Akıllı bağlantı kavramı teknolojinin ve hizmetin yakınlaşması, organizasyonun yakınlaşması, kültürün yakınlaşması ve teknolojinin, sanatın ve beşeri bilimlerin birleşmesi gibi dört ana bölümden oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Chen, OPPO'nun en başından beri bir telefon üreticisinden daha fazlası olduğuna işaret ederek, akıllı telefonların şirketin çok çeşitli teknolojik hizmetler portföyünü sunması için bir geçit olduğuna dikkati çekti.

Akıllı bağlantı dönemi için üç temel strateji

Gelecek 3 yıl içinde, 5G, 6G, AI, AR, big data ve diğer sınır teknolojilerine ek olarak donanım, yazılım ve sistemde çekirdek teknolojiler geliştirmek üzere de yatırımlar yapacaklarını belirten Chen, şunları kaydetti:

"OPPO, 5G fırsatlarından yararlanmak üç temel strateji uygulamayı planlıyor. Başlangıçta, şirket dünya lideri teknolojiyi geliştirmek için çekirdek teknoloji Ar-Ge'sine bağlı kalacak. İkinci olarak, anahtar ağ geçidi olarak hizmet veren akıllı telefonlarla akıllı cihazların çok portallı bir ekosistemini inşa edecek ve OPPO son olarak, kullanıcı hizmetini yeniden düşünmeye, içeriğini ve hizmet tekliflerini optimize etmeye devam edecek. OPPO olarak 'Benfen' kültürünün temel değerlerine sadık kalmaya devam edeceğiz. Tüm sektör zincirindeki ortaklarımızla, akıllı bağlantının geleceğini keşfetmek için açık ve yararlı bir şekilde aktif olarak çalışacağız."

OPPO'nun beş alanı kapsayan entegre teknoloji modeli



OPPO Başkan Yardımcısı ve Araştırma Enstitüsü Başkanı Levin Liu da, "Teknolojiler ve hizmetler arasındaki yakınsamanın önemi arttıkça, OPPO beş alanı kapsayan entegre bir teknoloji modeli oluşturuyor. Bu alanlar, ekipman, veri, bilgisayar, hizmetler ve senaryolardır. 5G ve AI'nin altyapı ve çekirdek kapasitelerimiz olarak hizmet ettiği model, tüm teknolojileri birleştirerek tutarlı bir teknolojik deneyim yaratıyor. OPPO, gelecekteki cihaz serisini planlamak için kişisel senaryoları, dikey senaryoları ve yakınsama senaryolarını kapsayan 'Üç Daire Senaryoları' yol haritasını takip edecek." ifadelerini kullandı.

Liu ayrıca, OPPO'nun 2020'nin ilk çeyreğinde, akıllı saatler, akıllı kablosuz kulaklıklarla birlikte 5G CPE'yi başlatmayı planladığına işaret etti.

OPPO, temel teknolojik yeniliklere odaklanmaya devam ediyor



Etkinlik sırasında, OPPO ve global bilgi sağlayıcısı IHS Markit'in ortaklaşa hazırladığı "Akıllı Bağlantı: 5G, AI ve Cloud'un Gücüyle Fırsatları Serbest Bırakma" başlıklı bir tanıtım bülteni yayınlandı. Endüstrinin eğilimlerini ve umutlarını gösteren ve 5G destekli akıllı bağlantı özelliklerine sahip bülten, akıllı ve bütünleşmiş bir ekosistemin gelecekteki gelişimi için öneriler ve kılavuzlar sundu.

OPPO ayrıca, "5G dünyasında gelecek entegrasyonu" başlıklı bir foruma ev sahipliği yaptı. Bu etkinlikte finans yazarı, Hangzhou Bajiuling Cultural Creativity Co. LTD'nin kurucusu ve OPPO Chief 5G bilim insanı Henry Tang, Lanshizi Finansal Yayıncılık Merkezi Wu Xiaobo, IHS Markit İcra Direktörü Tom Morrod, Microsoft Çin Ulusal Teknoloji Sorumlusu Qing Wei, Pekin Üniversitesi Profesörü ve Bilgi İşlem Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Chen Baoquan ve Bağlam Laboratuvarı Kurucusu Sheng Wu, 5G destekli akıllı bağlantı hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Akıllı bağlantı eğilimlerinden kaynaklanan öngörüleri bir araya getiren ve teknolojik yol haritasının ana hatlarını çizen OPPO, temel teknolojik yeniliklere odaklanmaya devam ediyor. Şirket ayrıca kullanıcılarına daha kapsamlı ve kişiselleştirilmiş teknolojik deneyimler sağlayarak, akıllı cihaz alanının uzun vadeli gelişimini teşvik ediyor.

Kaynak: AA