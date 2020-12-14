Oppo "HEVC Advance Patent Havuzu"na katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Oppo "HEVC Advance Patent Havuzu"na katıldı

14.12.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:49
Oppo

Oppo, en önemli standartlara dayalı "video codec" teknolojilerinin temel patentlerini lisanslamak için patent havuzlarının geliştirilmesine, idaresine ve yönetimine liderlik eden Access Advance'ın yönettiği HEVC Advance Patent Havuzu'na katıldı.

Oppo, en önemli standartlara dayalı "video codec" teknolojilerinin temel patentlerini lisanslamak için patent havuzlarının geliştirilmesine, idaresine ve yönetimine liderlik eden Access Advance'ın yönettiği HEVC Advance Patent Havuzu'na katıldı.

Şirket açıklamasına göre, Oppo, "HEVC/H.265" video codec standardını uygulamak için gerekli olan, dünya çapında 13 binden fazla patente erişim sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Access Advance Üst Yöneticisi (CEO) Peter Moller, "Oppo'nun HEVC Advance programımıza katılmasından büyük heyecan duyuyoruz. Lider bir akıllı telefon şirketi olan Oppo'nun araştırma, yenilik ve fikri mülkiyete yaptığı yatırımlar, markayı yeni nesil video codec bileşeni olan VVC dahil olmak üzere telekomünikasyon ve medya endüstrisindeki birçok yeni nesil standardın geliştirilmesinde önde gelen bir katılımcı yaptı. Oppo'nun HEVC programımıza katılımını ve VVC programımızda da desteğini almayı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oppo Kıdemli Fikri Mülkiyet Direktörü Adler Feng de, "HEVC Advance hem lisans sahiplerinin hem de lisans verenlerin çıkarlarını dengeleyen ve FRAND şartlarını ciddiye alan iş birliğine dayalı bir patent platformudur. Oppo olarak HEVC Advance Patent Pool'a katılmaktan mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

İlgili Haberler

Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Gen havuzu sayesinde çayın kalitesi ve verimi artacak
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor
Muğla'nın atıl tarım arazilerine yapılan havuzlarda tonlarca balık üretiliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Erkan Akçay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ Mustafa Üstündağ
Spor Erol Bulut Adem Ljajic Serdar Aziz Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Oppo "HEVC Advance Patent Havuzu"na katıldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:52:31. #1.15#
title