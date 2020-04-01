Oppo Gerçek Kablosuz Şarj Teknolojisini Gözler Önüne Serdi!
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Renault, Teknoloji

Oppo Gerçek Kablosuz Şarj Teknolojisini Gözler Önüne Serdi!

Oppo tarafından yayınlanan yeni video Reno Ace Infinity modeli için sıra dışı bir özelliği gözler önüne serdi.

01.04.2020 12:49 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:49
Oppo Gerçek Kablosuz Şarj Teknolojisini Gözler Önüne Serdi!

Oppo tarafından yayınlanan yeni video Reno Ace Infinity modeli için sıra dışı bir özelliği gözler önüne serdi.

Gerçek Kablosuz Şarj

Oppo bugün yayınladığı videoda Reno Ace Infinity olarak isimlendirilen yeni modelini kısa bir şekilde gösterdi. Şirketin FreeVOOC olarak adlandırdığı bir teknoloji ile gelen model gerçek kablosuz şarj deneyimini kullanıcılara sunuyor.

Söz konusu teknolojide bobin cihazın köşesinde yer alıyor. Temel olarak bir emme katmanı, bir dönüşüm katmanı ve esasen bir iletken içeriyor. Bu bobin ile birlikte 10 metre alan içerisinde 10W gücünde istikrarlı bir şarj mümkün olacak.

Şirket bu teknolojiyi "Kablosuz şarjın geleceği." olarak tanımlıyor. Tabii bir de haberlerin tamamı ile gerçek olduğu ve kimsenin şaka yapmadığı nisan ayının ilk gününü tanıtım için seçtiklerini de ekliyor. Yani videonun şu aşamada kurgusal olduğunu belirtmek gerek.

Eğer yine de videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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