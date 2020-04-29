Oppo Find X2 Tanıtılıyor! Canlı Yayına Katılın

Oppo yeni amiral gemisi akıllı telefon modelini Burcu Esmersoy'un moderatörlüğünü yaptığı canlı yayın ile tanıtıyor.

Oppo Find X2 Canlı Yayın ile Tanıtılıyor!

Burcu Esmersoysoracak, OPPO Türkiye Genel Müdürü Weijian Zhou soruları yanıtlayacak. OPPO'nun amiral gemisi modeli yeni Find X2 hakkında tüm merak edilenler açıklanıyor. Çıkarttığı ürünlerle dünya çapında oldukça önemli işlere imza atan Oppo, Türkiye'de yeni amiral gemisini satışa çıkarıyor.

Oppo Find X2 Türkiye lansmanını yaşanan Covid-19 salgını sebebiyle canlı yayında yapan Oppo Türkiye yayında sevilen sunucu Burcu Esmersoy'un deneyimlerinden faydalanarak cihazı bizlerle buluşturuyor.

Bu yayında Oppo Find X2'nin teknik detaylarını, Türkiye fiyatını ve çok daha fazlasıyla bulabileceğiz. Hemen aşağıdan Oppo Find X2 canlı yayınını izleyebilirsiniz.

Tamindir.com'un canlı yayınına da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Canlı yayınımız 13: 00'da başlayacak.

Oppo Find X2 özellikleri tanıtımın hemen ardından sitemiz üzerinde yer alacak. Bizleri takipte kalın!