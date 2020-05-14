OPPO Find X2'nin ekranı çeşitli teknolojilerle geliştirildi
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OPPO Find X2'nin ekranı çeşitli teknolojilerle geliştirildi

OPPO'nun Find X2 modelinin ekranlarının geliştirilmesinde kullanılan teknolojiler dikkati çekiyor.

OPPO Find X2'nin ekranı çeşitli teknolojilerle geliştirildi
14.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:50

OPPO'nun Find X2 modelinin ekranlarının geliştirilmesinde kullanılan teknolojiler dikkati çekiyor.

OPPO açıklamasına göre, şirketin mühendisleri, amiral gemisi telefonlarda en iyi ekran teknolojisini oluşturmak için çok çalıştı.

OPPO Find X2, hedef laboratuvar testleri ve ölçümleri sonucunda, DisplayMate'in "En İyi Akıllı Telefon Ekran Ödülü"nü aldı.

İyi ekranların en önemli özelliği kaydırmalarda sunduğu yumuşak geçişlerdir ve bu tüm telefon deneyimini etkiler.

Esnek bir 120Hz QHD+ AMOLED ekran sunmayı seçen ilk Çinli akıllı telefon markası olan OPPO'nun Find X2 modeli, 240Hz örnekleme hızına ulaşabilen Y-OCTA dokunmatik ekranı kullanan ilk telefon olarak öne çıkıyor.

OPPO, piyasada bulunan telefonların çoğunun 8 bit ekran panelleri kullandığı sonucuna vardı. Bu paneller, nokta ışık kaynakları ekranda görüntülendiğinde renk katmanlarının kolayca dağılmasına neden olabiliyor.

OPPO mühendisleri, 8-bit renk derinliği ve 2-bit renk titremesi algoritmasını bir arada kullanıp 1.07 milyar renk elde etmek için çalıştı. Bu ekran en yüksek QHD+ çözünürlüğüne ayarlandığında, 1 milyar renk sunabiliyor.

Bir ürünün en yüksek standarda ulaşıp ulaşmadığının en önemli göstergesi, sunduğu kalitenin tutarlı olup olmadığıdır.

Her ekranın gerçek renkleri gösterdiğinden emin olmak için ekran kalibrasyonunun tamamlanması, üretim hattının bir parçası olarak görülüyor.

OPPO, bunu başarmak için iki ekran kalibrasyon patenti için başvuruda bulundu ve üretim hattına bir ekran kalibrasyon adımı ekledi. Bu adım her telefonun üretim süresini 7 saniye uzattı.

Ekran yansımaları ortadan kaldırılıyor

İyi bir ekranın standardını renk üretimi belirliyor. Renk sensörleri, etraftaki ışık yoğunluğunu ve renk sıcaklığını doğru bir şekilde elde edebiliyor.

Bunu renk sıcaklığına uyum sağlamak ve parlaklığı akıllıca ayarlamak için yapıyor

Donanımın en önemli özelliklerinden biri de ColorOS 7'nin yapay zeka ışık ayarının, kullanıcının ışık seviyesi tercihlerini de öğrenebilme yeteneği olarak öne çıkıyor.

Kullanıcı bir uygulamayı açtığında, uygulamaya bağlı olarak, arka ışık parlaklığı otomatik olarak artıyor veya azalıyor. Kullanıcı ışık seviyesini ayarladığında, sistem kullanıcının mevcut kullanım senaryosunu ve uygulamasını hatırlıyor; böylece kullanıcı için en uygun ışık seviyesini sunmayı öğrenebiliyor.

Çok sayıda kullanıcı anketi inceleyen OPPO, genel video platformlarının yüksek çözünürlükte olduğunu ancak yüksek kare hızlarının nadiren sağlandığını tespit etti.

Find X2, desteklenen uygulama ve videolarda kare hızını 60fps (QHD+) ya da 120fps'ye (FullHD+) çıkarabiliyor.

Kullanıcıların HD video izlerken daha yüksek kare hızlarının getirdiği görsel etki için Find X2, OPPO'nun hareket eklenti teknolojisi Motion Clear'ı uygulayan kendi "O1 Ultra Görüntü Motoru"nu sunuyor.

Sistem animasyonları kullanıcı deneyimini etkiliyor.

OPPO yazılım mühendisleri etkileşimi üç boyutta optimize etti. Pencere animasyonları, çoklu görev değiştirme ve liste kaydırma.Pencere yakınlaştırma animasyonu, bileşenlerin ilk açılma hızını doğru bir şekilde simüle ediyor ve açılış-kapanış hızını parmak hızına göre ayarlayabiliyor.

Çoklu görevler arası geçiş hızı ve ışığın kapanması, parmak hareketlerinizin hızına ve basıncına göre ayarlanıyor. Listelerde gezinirken ışığın azalması, kaydırma hızına göre otomatik olarak ayarlanıyor. Bu da sanki gerçek bir yay mekanizması varmış gibi bir his veriyor.

Find X2'de ekrana yansıyan ortam ışığını engellemek veya azaltmak için entegre bir siyah polarize edici kullanılıyor.

Ekran yansımalarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bu özellik sayesinde, her zaman açık ekran özelliği kullanımdayken ekran gerçek siyah renk sunuyor.

Ayrıca, ekranın parlak olduğu durumlarda yazı fontları da daha karanlık hale getirilerek resim görüntüleme efekti ve okuma deneyimi geliştiriliyor.

Kaynak: AA

Manşet

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