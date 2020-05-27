Oppo Enco W31 Türkiye Fiyatı Belli Oldu
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Oppo Enco W31 Türkiye Fiyatı Belli Oldu

Oppo'nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı kablosuz kulaklık modeli Enco W31 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak.

Oppo Enco W31 Türkiye Fiyatı Belli Oldu
27.05.2020 13:47 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:51

Oppo'nun geçtiğimiz haftalarda tanıttığı kablosuz kulaklık modeli Enco W31 çok yakında Türkiye'de satışa sunulacak. Oppo Enco W31 Türkiye fiyatı açıklandı. Ürünün özellikleri ve fiyatı hakkında bilgiler haberimizde.

Oppo Enco W31 Özellikleri

Tasarımı ile dikkat çeken Enco W31, su ve toz direnci ile kendini gösteriyor. Kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili mikrofon bulunuyor. Cihaz rüzgardan dolayı oluşan sesleri engellemek için çevresel gürültü önleme algoritmasını kullanıyor.

OPPO Enco W31 modelinde iki farklı ses modu bulunmakta. Bu modlar şu şekilde: pop ve klasik müzik dinlemeyi tercih edenler için frekans aralığında sesi eşitleyen bir denge modu, rock ve EDM tarz müzik dinleyenler için de düşük frekansları artıran bir bas modu.

Oppo Enco W31 Fiyatı

Beyaz renk seçeneği ile ülkemizde satışa sunulacak olan Oppo Enco W31'in fiyatının 599 TL olduğu açıklandı.

Sizler Oppo Enco W31 hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

Manşet

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