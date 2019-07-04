Oppo, 'Enco' Adında Yeni Bir Telefon Serisi Tescilledi

İçerisinde bulunduğumuz yılın başlarında R serisine daha fazla devam etmeyeceğini duyuran Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Reno (Reno, Reno Z, Reno 10x Zoom ve Reno 5G) ismine sahip yeni akıllı telefonlarını duyurmuştu. Bugün ortaya çıkan bazı kayıtlar ise Oppo'nun yeni bir isim hakkı için başvuru yaptığına işaret ediyor.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yapılan (EUIPO) 28 Haziran 2019 tarihli ticari marka başvurusu ne yazık ki pek fazla bilgi içermiyor. Yayınlanan belgede isim hakkı elde edilen Enco'nun Oppo'nun yeni bir serisi olabileceği tahmin ediliyor.

Oppo'nun en yetkili isimlerinden Brian Shen, geçtiğimiz ay içerisinde Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinden paylaşmış olduğu bir gönderide 2019'un ikinci yarısı içerisinde duyurulacak yeni bir akıllı telefon serisinin haberini vermişti. Bugün açığa çıkan isim hakkı belgesi doğrultusunda Shen'in bahsettiği akıllı telefonların Enco serisine ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Enco serisinin diğer serilerde de olduğu gibi giriş, orta ve yüksek segmentlere sahip akıllı telefonları bünyesinde barındırıp barındırmayacağına dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor.