Selfi Kameraları En Sonunda Ekranın Altına Yerleşiyor



Oppo, dünyanın ilk Ekran altı Selfi Kamerasını Duyurdu.

Ekran altı Selfi Kamerası, kameranın ekranın altına yerleştirmekteki mevcut zorluklardan dolayı, bugüne kadar çentikli, göz yaşı damlası ve pop-up selfi kamera sistemli akıllı telefon tasarımlarına şahit olduk.

Bu tasarımların en önemli nedenlerinden birisi de akıllı telefonların ekran/gövde oranlarını en iyi şekilde kullanmak. Buna ilave olarak parmak izi sensörlerinin de ekran altına kayma eğilimine şahit oluyoruz. Şimdi atılan bu adım yani selfi kameralarının ekran altına taşınması, ekran altına gizlenmeye başlanan yada ekranlara entegre çalışan parmak izi okuyuculardan sonra gelen ikinci adım olarak değerlendiriliyor.

Oppo, bu konuda öncülerden birisi olmaya hevesli. Daha önceki çentikli, ve açılır kapanır selfi kameralarını tüketiciye sunan şirket, bu hafta da MWC Shanghai'da halka açık ekran altı selfi kamerasını gösteren ilk şirket oldu.

Yayınladığı tanıtım videosunda yeni sistemin nasıl çalışacağı gösteriliyor.

Under-Screen Camera (USC)

OPPO's brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta

— OPPO India (@oppomobileindia) 26 Haziran 2019

Oppo, ekranın ışığın kameraya ulaşabilmesi için yeniden tasarlanmış piksel yapısıyla çalışan özel şeffaf bir malzeme kullandığını söylüyor. Sensörün önünde, daha geniş diyafram açıklığına sahip objektif ile, diğer selfie kameralarından daha büyük olduğunu söylüyor.

Kamera için ayrılan ekranın alanı hala dokunmatik kontrolle çalışıyor.

Oppo, bir kameranın önüne bir ekran yerleştirmenin doğal olarak fotoğraf görüntü kalitesini düşüreceğini, bulanıklık, parlama ve renk tonu gibi üstesinden gelinmesi gereken önemli sorunları olduğunu kabul ediyor. Şirket, bu sorunları gidermek için donanıma ayarlanmış algoritmalar geliştirdiğini ve kalitenin "mevcut ana cihazlarla aynı" olduğunu iddia ediyor.

Ancak bahsedilen teknolojiyi ticari üründe görüp değerlendirmedikçe bunun ne anlama geldiğini söylemek şimdilik zor.

Peki biz bu ürünlü teknolojiyi ne zaman göreceğiz?



Oppo yarattığı beklentiyi, yakın gelecekte ekran altı selfi kameralı cihazı piyasaya sürmeyi hedefliyoruz, şeklinde açıklıyor.

Alsında Oppo'nun bu hep yaptığı bir şey, ticari bir ürün çıkarmadan önce söz konusu yeni teknolojileri, fuarlarda gözler önüne seriyor. Daha sonra ticari ürünü piyasaya sürüyor.

TheVerge

Kaynak: Teknotalk.com