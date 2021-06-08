Oppo'dan "İki Taksit Bizden" kampanyası

Oppo A15, Türk Telekom mağazalarında "İki Taksit Bizden" kampanyasıyla tüketicilerle buluşuyor.

Oppo A15, Türk Telekom mağazalarında "İki Taksit Bizden" kampanyasıyla tüketicilerle buluşuyor.

Oppo'nun açıklamasına göre, şirket, yapay zeka üçlü kamerasıyla dikkat çeken A15 modelinde 15 Haziran'a kadar devam edecek özel bir kampanya başlattı.

Tüketiciler, bu kapsamda, Türk Telekom mağazalarından taksitle satın alacakları A15 modelinde "İki Taksit Bizden" kampanyasından faydalanabilecek. Akıllı telefonu taksitle satın alacak kullanıcıların iki taksitini Türk Telekom karşılayacak.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan