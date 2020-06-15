OPPO'dan Babalar Günü için hediye önerileri OPPO, A9 2020, Find X2, Reno3 Serisi akıllı telefonları ve Enco W31 kablosuz kulaklık modelini, Babalar Günü'nde teknoloji meraklısı babalar için hediye alternatifi olarak sunuyor.

OPPO, A9 2020, Find X2, Reno3 Serisi akıllı telefonları ve Enco W31 kablosuz kulaklık modelini, Babalar Günü'nde teknoloji meraklısı babalar için hediye alternatifi olarak sunuyor.

OPPO'nun açıklamasına göre, şirket, 21 Haziran'da kutlanacak Babalar Günü için hediye seçenekleri hazırladı. OPPO, teknolojiyi seven babalar için A9 2020, Find X2, Reno3 Serisi akıllı telefonları ve Enco W31 kablosuz kulaklığı öneriyor.

Şirketin en son tanıttığı Reno3 ve Reno3 Pro modellerinin üstün kamera özellikleri sayesinde artık babalar birbirinden çeşitli ve eşsiz fotoğraflar çekebilecek. Reno3 Serisi, şafak vaktindeki ilk güneş ışığından sessiz ve yıldızlı bir geceye kadar gerçek hayattaki güzellikleri kaydetmek konusunda farklı bir deneyim yaşatıyor.

Seride yer alan her iki model, devrim niteliğindeki yakınlaştırma performansıyla mobil fotoğrafçılıkta çıtayı yükseltiyor. 13 MP telefoto lens 48 MP ana kamera ile beraber 2x optik, 5x hibrit ve 20x dijital zoom yapmasını sağlıyor.

OPPO'nun üst segment modeli Find X2, sahip olduğu üstün teknolojik özelliklerin yanı sıra güçlü pili ve hızlı şarj teknolojisiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 4200 mAh pil bulunan modelin pili, sahip olduğu en hızlı ve en güvenli şarj teknolojisi sayesinde gün boyu dayanıyor ve bittiğinde sadece 38 dakikada tamamen şarj olabiliyor.

Kablosuz kulaklık özgürlük

OPPO'nun Enco W31 kablosuz kulaklık sayesinde babalar, hem aramalarını yönetebilir hem de müzik dinleme keyfine varabilir. Rüzgardan dolayı oluşan hışırtılı sesleri engelleyen kulaklığın her iki tarafında iki adet dahili yüksek hassasiyetli mikrofon ve aramalar sırasında arka plan gürültüsünü engellemek için tasarlanmış bir çevresel gürültü önleme algoritması bulunuyor.

Uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine toplayan OPPO A9 2020, çok amaçlı 48 MP dört kamerası ve daha uzun süreli kullanım sağlayan 5000 mAh'lik ultra bataryası ile babalara keyifli ve uzun pil ömürlü bir deneyim yaşatacak.

Kaynak: AA