Oppo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Oppo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya

Oppo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya
Anadolu Ajansı / Musab Turan - Haberler | Güncel

Oppo A15 ve A15s akıllı telefon modelleri, Anneler Günü kampanyası kapsamında 16 Mayıs'a kadar Teknosa, Vatan ve Media Markt'ın online mağazalarında indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

Oppo A15 ve A15s akıllı telefon modelleri, Anneler Günü kampanyası kapsamında 16 Mayıs'a kadar Teknosa, Vatan ve Media Markt'ın online mağazalarında indirimli fiyatlarla tüketiciye sunulacak.

Oppo açıklamasına göre, marka, Anneler Günü'ne özel başlattığı kampanya kapsamında Oppo A15 ve A15s akıllı telefon modellerini Teknosa, Vatan ve MediaMarkt'ın online mağazalarının belirlediği indirimli fiyatlar üzerinden tüketiciyle buluşturuyor.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 6,5 inç genişliğinde 1600x720 ekran çözünürlüğüne sahip olan A15 ve A15s, geniş ekranı sayesinde görüntülerin mükemmel netlikte görünmesine imkan sağlıyor.

Her iki modelde de 13MP ana kamera bulunurken 2MP makro ve 2MP derinlik kameraları kaliteli fotoğrafların çekilmesini mümkün kılıyor. A15 önde 5MP kamerayla gelirken A15s'in önde 8MP çözünürlükte kamerası bulunuyor.

Depolama kapasitesi yükseltilebiliyor

Mediatek Helio P35 işlemci kullanan A15 ve A15s modelleri Android 10 işletim sistemine sahip olup ColorOS 7,2 arayüzü ile birlikte geliyor. A15 modelinde 2GB bellek yer alırken A15s 4GB bellek kullanıyor.

Dahili depolama alanında ise A15, 32GB alana sahipken A15s modeli 64GB'lık bir alanla birlikte tüketiciye sunuluyor. Her iki modelde de MicroSD kart desteğiyle kapasiteyi 256GB'a kadar yükseltebilmek mümkün.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Bu da Anneler Günü dolandırıcılığı: WhatsApp'tan gelen mesaja 'Evet' diyen yanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Fatih Terim Bülent Uygun Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oppo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 17:42:42. #1.16#

title