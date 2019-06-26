Oppo, Çentiği Tarihe Gömecek Ekrana Gömülü Kamera Teknolojisini Tanıttı

Oppo, bu ayın başlarında ekrana gömülü kamera teknolojisinin duyurduktan sonra bugün, Şangay'da gerçekleştirilen MWC etkinliğinde yenilikçi teknolojisinin resmi tanıtımını yaptı. Özel bir kamera modülünü kullanan teknolojide geliştirilmiş yarı saydam panel materyali, gelişmiş işleme algoritmalarıyla birleştirilerek kızaklı bir kamera ya da çentiğe ihtiyaç durulmadan fotoğraf çekilebiliyor.

Normal şartlar altında ekrandan geçiş yapan ışık kaybolacağı için ekran altında bulunan kamera, normal bir kameraya oranla çok daha az ışık alıyor. Bunun bir sonucu olarak da şu an için fotoğraflardaki renkler ve detaylarda kayıplar yaşanıyor.

Oppo, ekrana gömülü kameraların gelecekte güzellik efekti ve filtreler gibi özelliklere sahip olacağını da ekledi ancak bu teknolojiyi ne zaman görebileceğimize dair bir bilgiyi paylaşmadı.

Yalnızca kamera konusuna odaklanmayan Oppo, kısa mesafeli konuşmalarda Wi-Fi, Bluetooth ya da mobil veriye gereksinim olmadan iletişim kurabileceğiniz 'MeshTalk' isimli teknolojisinden de bahsetti. 3 km'ye kadar menzili olan sistem, LAN ağlarını etkinleştiren düşük güç tüketen özel bir yonga setini kullandığı ve Oppo cihazları arasında iletişim kurabildiği için herhangi bir baz istasyonuna ya da sunucuya da ihtiyaç duymuyor.