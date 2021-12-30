Oppo, tüketici teknolojisi konusunda yeni yatırımlara hazırlanıyor. Şirket bu amaçla, yeni tasarımların patentini almaya başladı.

İlk olarak, geri çekilebilir bir kameraya sahip yeni bir cihaz için çalıştığını açıklamıştı. Ancak şirket bununla kalmayacağını ve yeni bir kamera teknolojisi üzerinde çalıştığını bildirdi.

Söylentiye göre bu yeni teknoloji, Oppo'nun arka ekranlı konsept cihazları olabilir. Oppo en az üç cihazın patentini aldı ve hepsinin farklı tasarımlarda arka ekrana sahiptir.

Sızdırılan görseller de farklı boyut ve şekillerde olmalarına rağmen, arka ekrana sahip üç Oppo telefonu gösteriyor. Örneğin, bir telefon yuvarlak bir kamera çıkıntısı içinde dairesel bir arka ekrana sahipken, diğerinde üzerine sabitlenmiş kameraların bulunduğu dikdörtgen bir ekran var. Üçüncüsü, yuvarlak bir kamera çıkıntısının içinde dikdörtgen bir ekrana sahip olarak görünüyor.

Oppo, Arkada Ekstra Ekrana Sahip Yeni Bir Cihaz Tasarladı

Oppo patentini aldığı bu kamera ve arka ekran teknolojisi yeni bir tasarım değildir. Daha öncesinde, Xiaomi'nin mi 11 Ultra telefonunda da bu teknolojiyi kullandı.

Meizu Pro 7'de bu teknoloji mevcuttur. Vivo'da Nex Dual Display'de var. Şimdi Oppo, arka ekranlı en az üç telefon planlıyor olabilir.

Patentler, bu teşhir tasarımlarının uygulaması hakkında fazla bilgi vermemektedir. Bu ekranların dokunmatik olup olmadığı da net değildir. Ancak, önceki arka ekranlı akıllı telefonlar ve katlanabilir telefonlar göz önüne alındığında, Oppo arka ekranları bildirimler, selfieler ve her zaman açık ekran için kullanacak. Bu yeni tasarım arka ekran, aynı zamanda selfieler çekmeye meraklı kişiler için kompakt bir kullanıma sahip olacaktır.

Şuan için ilk aşama, sadece cihazın olaşabileceği patenti gösteriyor. Ancak hangi modelin gerçekleşeceği hakkında net bir bilgi bulunmamaktadır.

Çünkü şirketler birçok yeni model ve teknoloji için patent başvurusunda bulunur, ancak bir kısmı gerçeğe dönüşüyor.

Oppo'nun bunlardan en az birini piyasaya sürme şansı yüksek olsa da, şirket bu tasarımları yalnızca rakiplerinin dikkatini çekmek için sertifikalandırmış olabilir. Oppo, benzersiz ve ilginç akıllı telefon tasarımları dünyasında zirvede kalmak istiyorsa bu gerekli bir adım olacaktır.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet