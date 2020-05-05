OPPO A92 Duyuruldu, İşte Fiyatı ve Özellikleri

OPPO, geçtiğimiz ay Çin'de OPPO A72 ve

OPPO, geçtiğimiz ay Çin'de OPPO A72 ve OPPO A52 orta sınıf A serisi telefonlarını tanıtmıştı. OPPO A92, son olarak resmi görseller ve özellikleri ile birlikte Endonezya'nın Lazada e-ticaret sitesinde görüntülenmişti. Bugün de Malezya'da resmi olarak duyuruldu. OPPO A92 özellikleri ve fiyatı haberimizde.

OPPO A92 Özellikleri

OPPO A92 akıllı telefon, sol üst köşesinde delik çentikli 6.5 inç, 1080 x 2400 çözünürlükte IPS LCD ekrana sahip. Cihaz, yüzde 90.5'lik bir ekran gövde oranı sunuyor. TUV Rheinland sertifikalı ekran, mavi ışınlarını keserek göz yorgunluğunu önlüyor. Qualcomm Snapdragon 665 işlemciden güç alan telefon, 8GB RAM 128GB depolama ile geliyor. Ek depolama için microSD kart yuvası mevcut. 5000 mAh bataryaya sahip olan telefon, ColorOS 7.1 arayüzünü taşıyan Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor. Telefonun parmak izi okuyucusu yanda bulunuyor. Önde 16 megapiksel selfie kamera, arkada 48 megapiksel ana, 119 derece ultra geniş 8 megapiksel lens, 2 megapiksel makro lens, 2 megapiksel derinlik kamerasından oluşan dörtlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor.

Oppo A92 Teknik Özellikleri

Ekran: 6.5 inç, 2400x1080, 480 nit, TFT LCD

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 665, Adreno 610

Bellek: 8GB

Depolama: 128GB

Arka Kamera: 48MP f/1.7 + 8MP f/2.2 + 2MP f/2.4 + 2MP f/2.4

Ön Kamera: 16MP f/2.0

Batarya (Pil): 5000 mAh

Boyut ve Ağırlık: 162mm x 75.5mm x 8.9mm, 192 g

Renkler: Alacakaranlık Siyahı, Parlak Beyaz, Mor

İşletim Sistemi: ColorOS 7.1, Android 10

OPPO A92 Fiyatı

Alacakaranlık Siyahı ve Parlak Beyaz renkleri bulunan OPPO A92'nin fiyatı 279 dolar seviyesinde. Telefonun çıkış tarihi olarak 9 Mayıs işaretlendi.