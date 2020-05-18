Oppo, 7 Avrupa Ülkesinde Vodafone ile Ortak Oluyor
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Oppo, 7 Avrupa Ülkesinde Vodafone ile Ortak Oluyor

Oppo, pazardaki varlığını sağlamlaştırmak için çalışmalara son sürat devam ediyor. Oppo, 7 farklı ülkede Vodafone ile iş birliği yapacak gibi görünüyor.

Oppo, 7 Avrupa Ülkesinde Vodafone ile Ortak Oluyor
18.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 18.05.2020 23:47

Oppo, pazardaki varlığını sağlamlaştırmak için çalışmalara son sürat devam ediyor. Oppo, 7 farklı ülkede Vodafone ile iş birliği yapacak gibi görünüyor.

Oppo, Avrupa pazarındaki yerini sağlamlaştırmak ve geliştirmek için çalışmalar yapıyor. Son zamanlarda ürünleri ile piyasayı sallayan Oppo, yeni modelleri için farklı anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bu anlaşmaların bir yenisinin haberi ise şimdi geldi. Oppo gelen haberlere göre bazı ülkelerde Vodafone ile ortak olacak.

Ülkemizde büyük bir operatör olarak varlığını sürdüren Vodafone, Oppo ile iş birliğine gidiyor. 7 Avrupa ülkesinde Vodafone ile iş birliği yapacak olan Oppo, pandemi süresince hem çevrimiçi mağazalarda hem de fiziksel mağazalarda yayılımını sürdürecek. Bu konuda Vodafone ise yardımcı olacak.

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Almanya, İngiltere, İspanya, Portekiz, Romanya, Türkiye ve Hollanda olarak belirlenen 7 farklı Avrupa ülkesinde satışlarını Vodafone aracılığıyla sürdürmeye karar veren Oppo, yeni modellerini de bu ülkelere hızlıca yayacak.

Oppo verdiği bilgide A serisinden, Reno modellerine kadar hemen hemen bütün cihazların mağazalarda yerini alacağını belirtti. Bakalım Oppo ve Vodafone'un bu birleşimi nasıl bir etki oluşturacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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