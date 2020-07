Oppo 125W Hızlı Şarj Teknolojisi ile Fark Yaratacak Oppo 125W hızlı şarj teknolojisi ile rakiplerini ezip geçmeye geliyor. Son yıllarda oldukça fazla önem kazanan hızlı şarj, artık tüm cihazlarda aranan bir özellik oldu.

Oppo 125W hızlı şarj teknolojisi ile rakiplerini ezip geçmeye geliyor. Son yıllarda oldukça fazla önem kazanan hızlı şarj, artık tüm cihazlarda aranan bir özellik oldu. Günümüzdeki amiral gemisi modellerinde bile 65W hızlı şarj teknolojisi varken, Oppo yeni bir adım ile 125W hızlı şarj teknolojisini geliştirdi. İşte Oppo 125W hızlı şarj teknoloji hakkında detaylar.

Oppo 125W Hızlı Şarj Teknolojisi ile Dikkat Çekecek!

Çinli teknoloji devleri 120W ve üzerinde hızlı şarj teknolojisi için çalışmalarını sürdürüyorlardı. Xiaomi, Oppo ve Vivo gibi markalar, 120W hızlı şarj üzerinde çalışıyorlardı. Xiaomi 120W hızlı şarj desteği ile geleceğini göstermişken; Oppo 125W hızlı şarj ile listenin en üst sırasına yerleşecek.

If you don't like waiting to charge, the wait is almost over. ?? #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ

— OPPO (@oppo) July 13, 2020

15 Temmuz'da 125W hızlı şarj teknolojisini tanıtacak olan Oppo, muhtemelen Online platformlardan bu yeniliği duyuracak. Bakalım Oppo hangi modellerinde bu teknolojiyi kullanacak? Oppo cihazların kutu içerisinden 125W hızlı şarj adaptörleri çıkacak mı? Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Sizler Oppo'nun 125W hızlı şarj teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir