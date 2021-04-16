OPET ve Yapı Kredi "puan" kazandıran iki farklı kampanya başlattı

OPET, Yapı Kredi ile birlikte başlattığı iki farklı kampanya kapsamında müşterilerine hediye "puan" kazandırıyor.

OPET, Yapı Kredi ile birlikte başlattığı iki farklı kampanya kapsamında müşterilerine hediye "puan" kazandırıyor.

Yapılan açıklamaya göre, OPET ve Yapı Kredi "puan" kazandıran iki farklı kampanya birden başlattı.

Buna göre, 15 Mayıs'a kadar sürecek kampanya kapsamında Yapı Kredi kart sahibi OPET müşterileri, farklı günlerde 4 defa 125 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişi yapmaları halinde SMS ile katılıma 30 TL, World Mobil ile katılıma 40 TL OPET Puan kazanıyor.

Kampanyaya World Mobil ile katılıp en az bir alışverişin ödemesinin World Pay (Araçta Ödeme) ile yapan OPET müşterileri ise ilave 10 TL değerinde, toplamda 50 TL OPET Puan kazanıyor.

OPET ve Yapı Kredi iş birliği ile uygulanan bir başka kampanya ile motosiklet kullanıcıları, 12 Nisan - 15 Mayıs 2021 tarihleri arasında OPET istasyonlarında 3 kez 70 TL'lik akaryakıt alımlarında 20 TL yakıt puan kazanıyor.

Öte yandan 3 kez 70 TL'lik otogaz alan OPET müşterilerine de 20 TL değerinde puan hediye ediliyor. 20 TL değerindeki puan mobil ödeme uygulaması üzerinden katılım sağlanması durumunda geçerli olmayacak.

Kampanyaya katılım için, Yapı Kredi Bireysel Kredi Kartı, Yapı Kredi Bireysel Banka Kartı ve Yapı Kredi Business Kredi Kartı sahiplerinin OPET PUAN yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını SMS ile 4454'e göndermesi ya da World Mobil üzerinden kampanyaya katılması gerekiyor.

Aynı gün içerisinde yapılacak işlemlerden yalnızca birinin dahil olduğu kampanyada kazanılan ve 26 Mayıs 2021 tarihinde yüklenen Opet Puan'lar sadece World üyesi Opet veya Sunpet istasyonlarında 7 Haziran 2021 tarihine kadar harcanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu