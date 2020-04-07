OPET'ten "zor günlerin kahramanı" kuryelere destek OPET, koronavirüs salgını nedeniyle alınan sosyal izolasyon tedbirlerinin sürdürülebilmesi için ülkenin her türlü ihtiyacına gece gündüz demeden koşan kuryelerin yanında olduğunu göstermek için kısa bir film hazırladı.

OPET, koronavirüs salgını nedeniyle alınan sosyal izolasyon tedbirlerinin sürdürülebilmesi için ülkenin her türlü ihtiyacına gece gündüz demeden koşan kuryelerin yanında olduğunu göstermek için kısa bir film hazırladı. Kaynak: Dunya.com