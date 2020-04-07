OPET'ten "zor günlerin kahramanı" kuryelere destek
OPET, koronavirüs salgını nedeniyle alınan sosyal izolasyon tedbirlerinin sürdürülebilmesi için ülkenin her türlü ihtiyacına gece gündüz demeden koşan kuryelerin yanında olduğunu göstermek için kısa bir film hazırladı.
07.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:44
OPET, koronavirüs salgını nedeniyle alınan sosyal izolasyon tedbirlerinin sürdürülebilmesi için ülkenin her türlü ihtiyacına gece gündüz demeden koşan kuryelerin yanında olduğunu göstermek için kısa bir film hazırladı.
Kaynak: Dunya.com