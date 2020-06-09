Opet'ten yakıt puan kampanyası Opet, müşterilerine ekstra yakıt puan kazandıracak yeni bir kampanya sunuyor.

Opet, müşterilerine ekstra yakıt puan kazandıracak yeni bir kampanya sunuyor.

Yapı Kredi World Üye İşyeri olan Opet ve Sunpet istasyonlarındaki Yapı Kredi World POS cihazlarından farklı günlerde 4 kez tek seferde 125 TL ve üzeri akaryakıt/otogaz alışverişi yapanlara sunulacak OPET Puan sms ile katılımda 30 TL, World Mobil ile katılımda 40 TL, ödemelerden en az birinin Yapı Kredi Pay – Araçta Ödeme seçeneğiyle yapılması durumunda ise ek 10 TL olmak üzere toplamda 50 TL değerinde olacak.

Kampanya katılımı için; Yapı Kredi kart sahiplerinin OPET yazıp bir boşluk bırakarak kart üzerindeki müşteri numaralarını sms ile 4454'e göndermesi ve istasyonda işlem öncesi araçta ödeme yapacağın belirtmesi yeterli oluyor.

Yapı Kredi PayAraçta Ödeme'yi seçen kullanıcıların World Mobil'de PAY butonuna tıklayıp 'Araçta Ödeme'yi seçmesi ve araç plakasını kaydetmesi, dolum bittiğinde ise PAY menüsünden 'Araçta Ödeme'ye girmesi ya da telefona gelen bildirime tıklayarak ödeme ekranından kart seçimi yapmasıyla ödeme tamamlanıyor.