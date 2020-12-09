OPET'ten İş Bankası İmece Kart ile çiftçilere özel kampanya

OPET, Tarım Bankacılığı alanında iş birliği yaptığı İş Bankası ile hayata geçirdiği "İmece Kart Kampanyası" ile müşterilerine cazip ödeme koşulları sunuyor.

OPET, Tarım Bankacılığı alanında iş birliği yaptığı İş Bankası ile hayata geçirdiği "İmece Kart Kampanyası" ile müşterilerine cazip ödeme koşulları sunuyor.

OPET'ten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında İş Bankası'nın çiftçilere yönelik İmece Kart'ı ile yapılan alışverişlerde faizsiz 6 ay vade imkanı sağlanıyor.

31 Aralık'a kadar devam edecek kampanyadan, İş Bankası İmece Kart ile anlaşmalı OPET ve Sunpet istasyonlarından akaryakıt alışverişi yapan üreticiler yararlanabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu