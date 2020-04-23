Opet'ten 23 Nisan'a özel reklam filmi Opet, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile birlikte rol aldığı reklam filmiyle çocukları bayramı evlerinde kutlamaya davet ediyor.

Opet, Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal ile birlikte rol aldığı reklam filmiyle çocukları bayramı evlerinde kutlamaya davet ediyor.

Opet açıklamasına göre, şirketin uzun bir aradan sonra yeniden iş birliği yaptığı Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal Yılmaz'la birlikte rol aldığı reklam filminde, tüm çocuklar, koşullar ne olursa olsun 23 Nisan'ın 100'üncü yılını coşkuyla kutlamaya çağrılıyor.

Cem Yılmaz ve Kemal Yılmaz'ın kendi elleriyle yaptıkları malzemelerle süsleyerek 23 Nisan coşkusunu yansıttıkları pencerenin önünde Cem Yılmaz, tüm çocuklara şu çağrıda bulunuyor:

"Bu ülkenin çocuklarına 'zor' demek zor. 'Okullarda, meydanlarda olamayacağız' demek zor. Zor zamanlarda kazanılan ulusal egemenlik onlara emanet, bayramı ise onlara armağan... 23 Nisan coşkusu meydanlarda olamayacaksa evlerde olacak. Sınıflarda, okullarda kutlanamayacaksa balkonlarda, pencerelerde kutlanacak. Her yer bayraklarla süslenecek, hep bir ağızdan marşlar, şarkılar söylenecek."

"Söz mü çocuklar?" diye soran Cem Yılmaz'a, Opet çalışanlarının çocukları da kendi evlerinde anne babaları ya da yakınlarının çektiği görüntülerle 23 Nisan'ı korumaya ve kutlamaya söz veriyor.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün olağanüstü zor koşullarda kurduğu Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel çekilen reklam filmi, küçük bir ekiple sosyal izolasyona ve korunma tedbirlerine dikkat edilerek çekildi.

Kaynak: AA