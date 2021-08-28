OPET, Stevie International Business Awards'da altı farklı ödül kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

OPET, Stevie International Business Awards'da altı farklı ödül kazandı

OPET, Stevie International Business Awards'da altı farklı ödül kazandı
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan "Stevie International Business Awards" (IBA) ödül programında 3 altın, 3 gümüş ödül kazandı.

OPET, uluslararası iş dünyasının en önemli ödülleri arasında yer alan "Stevie International Business Awards" (IBA) ödül programında 3 altın, 3 gümüş ödül kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, farklı sektörlerde dünyanın en iyi şirketlerinin değerlendirildiği Yılın Şirketi (Company of the Year) kategorisi enerji dalında gümüş ödül alarak kendi kategorisinde Türkiye'den tek ödül alan şirket oldu.

"Kadın Gücü" projesi ile "Avrupa'nın En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülünü almaya hak kazanan OPET, yine Kadın Gücü Projesi kapsamında yaptığı iletişim kampanyalarıyla Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası- Eşitlik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik kategorisinde altın, Enerji Sektörü Yılın İnovasyonu kategorisinde ise gümüş ödülün sahibi oldu.

Şirketin "Tevfikiye Arkeo-Köy Projesi" ise Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri kategorisinde altın ve Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası-Kurumsal Sorumluluk kategorisinde gümüş ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, sosyal sorumluluk projelerinin kuruldukları günden bu yana şirket kültürünün bir parçası olduğunu kaydetti.

Sosyal sorumluluk projelerinin her birinin odağına toplumun öncelikli ihtiyaçlarını koyduklarını ve bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Ağca, "OPET'te çoklu paydaş katılımı esasıyla toplumsal sorunları hedefleyen, uzun vadeli ve yaşayan projeler üretiyoruz. Tüm sosyal sorumluluk projelerimizin kurumsal değer ve önceliklerimizi yansıtması için çaba gösteriyoruz. 'OPET Yapar Her Şey Değişir' sloganımızda olduğu gibi toplumsal değişimin öncüsü olmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
Türkiye'nin Kabil Havalimanı kararı merak ediliyor! Ankara'nın tek şartı kendi personelini kendi korumak
'Burada arpa bile yetişmez' denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar
"Burada arpa bile yetişmez" denilmesine rağmen kurdukları bostanda tonlarca sebze meyve üretiyorlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hamid Karzai Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Deniz Akkaya Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Ozan Tufan Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
OPET, Stevie International Business Awards'da altı farklı ödül kazandı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 11:13:26. #1.14#

title