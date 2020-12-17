OPET müşterileri kargolarını istasyonlardan teslim alabilecek
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OPET müşterileri kargolarını istasyonlardan teslim alabilecek

17.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.12.2020 12:48
OPET müşterileri kargolarını istasyonlardan teslim alabilecek

OPET müşterileri, e-ticaret üzerinden yaptıkları alışverişlerin kargolarını OPET istasyonlarından teslim alabilecek.

OPET müşterileri, e-ticaret üzerinden yaptıkları alışverişlerin kargolarını OPET istasyonlarından teslim alabilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OPET, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde artan e-ticaret alışverişlerinin teslimatı konusunda Ultrakargo Projesi ile yeni bir hizmet sunmaya başladı.

Kargopark iş birliğiyle gerçekleşen ortak kargo istasyonu projesiyle e-ticaret sitelerinden alışveriş yapan OPET müşterileri, kargo teslimatlarını OPET istasyonlarından istedikleri vakitte ve kimseyle temas etmeden alabilecek.

Bu kapsamda, istasyonlarda yer alan akıllı otomatlar, üretici ve işletmeci firma Kargopark ile e-ticaret ve kargo firmaları arasındaki yazılım entegrasyonuyla tüketicilerin kargolarını OPET istasyonlarından teslim almalarına imkan sağlayacak.

Teslimat adresi olarak kendisine en uygun OPET Ultrakargo lokasyonunu seçen müşteriler, kargo firması tarafından bildirilen şifre ve kimlik bilgisiyle paketini teslim alabilecek. Eve teslimat isteyen ancak paket ulaştığında evde olmayan müşterilerin paketleri de OPET noktalarına bırakılabilecek.

İstanbul'daki 5 OPET istasyonunda başlayan projenin yakın zamanda Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Kocaeli gibi büyük şehirlerde 150 lokasyonda uygulanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kargopark Genel Müdürü Erdal Özkan, 2015'te Türkiye'de ilk yerli akıllı kargo dolabını ürettiklerini belirterek, "5 yıl boyunca Türkiye şartlarında oluşturduğumuz birikimi OPET kalitesiyle birleştirip müşterilere kusursuz bir deneyim sunmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

OPET Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin ise müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarına yeni bir boyut getirdiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"OPET olarak hayatın her anında müşterilerimizin yanında olma ve 'OPET'se fark eder' vizyonuyla hareket ediyor, yeni ürün ve hizmetlerimiz, müşteri memnuniyeti konusunda kurduğumuz yenilikçi ve teknoloji odaklı sistemlerle müşterilerimizin en çok tercih ettiği marka olmaya devam ediyoruz. Akaryakıt istasyonlarımızda, araçların her türlü ihtiyacının yanı sıra müşterilerimize de alternatif hizmetler sunuyoruz. OPET Ultrakargo Projesi'ni de müşterilerimizin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına göre kurguladık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

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