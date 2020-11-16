OPET kuryelere teşekkür filmiyle ödül aldı
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OPET kuryelere teşekkür filmiyle ödül aldı

16.11.2020 15:25 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:28
OPET kuryelere teşekkür filmiyle ödül aldı

OPET, karantina döneminde çalışan kuryelere teşekkür ettiği filmiyle Felis Ödülleri'nin PR bölümünde "konu, gündem ve kriz yönetimi" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

OPET, karantina döneminde çalışan kuryelere teşekkür ettiği filmiyle Felis Ödülleri'nin PR bölümünde "konu, gündem ve kriz yönetimi" kategorisinde büyük ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, Felis Ödülleri'nin reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla verildiği ifade edildi.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen törende OPET'in, karantina günlerinde kuryelere teşekkür ettiği "Bir Teşekkür" filmiyle PR bölümünde "konu, gündem ve kriz yönetimi" kategorisinde büyük ödülün sahibi olduğu belirtildi.

Şirket, aynı filmle Dijital bölümde Kurumsal İmaj kategorisinde de başarı ödülü aldı.

Ayrıca OPET, Felis Ödül Töreni'nde Medya Bölümü- Radyo Kullanımında "OPET Kadın Gücü Nihat'la Sivrisinek Program hack" çalışması ile başarı ödülü almaya hak kazandı.

OPET'in Kahin Projesi de "Veriden Çıkan Ürün/Hizmet/Deneyim Kategorisi'nde başarı ödülüne layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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