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OPET'in İşimiz Temiz Projesi başladı

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Haberler | Ekonomi
OPET'in İşimiz Temiz Projesi başladı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET'in desteğiyle geliştirilen İşimiz Temiz Projesi başladı.

ANTALYA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET'in desteğiyle geliştirilen İşimiz Temiz Projesi başladı.

OPET'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, hizmet sektöründeki mikro işletmelere yönelik hijyen eğitim programlarını kapsayan proje için Muğla, Antalya ve İzmir'den toplam 40 halk eğitimi merkezi eğitmeni bir araya gelerek eğitim içerikleri ve proje dokümanlarını inceledi ve projenin yol haritası üzerine fikir alışverişinde bulundu.

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET'in desteğiyle geliştirilen İşimiz Temiz Projesi'nin resmi protokolü, Antalya Regnum Carya Otel'de düzenlenen İşimiz Temiz Proje Bilgilendirme Toplantısı'nda imzalandı.

Protokol imza töreni ile başlayan ve gün boyu süren toplantıda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen eğitmenlere Proje Mekanizması, Eğitici Rol ve Sorumlulukları, Eğitim Programları, Yetişkin Eğitimi Prensipleri ve Sosyal Etki Çalışması başlıkları altında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı sonunda katılım belgesi alan eğitmenler, halk eğitim merkezlerinde işletme sahibi kursiyerlerle buluşmaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEB Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Cüneyt Akçapınar, projenin salgın döneminde önemi daha da artan hijyen konusunda yeni bir başlangıç olduğunu belirterek, "İşimiz Temiz Projesi ile amacımız, hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmeler için hijyen normları oluşturmak, bu normların içselleştirilmesine yönelik eğitim programları geliştirmek ve söz konusu hijyen normları kapsamında Türkiye genelinde farkındalık yaratmaktır. Hizmet sektöründeki mikro işletmeler için hijyen standartları oluşturmayı hedeflediğimiz proje ile aynı zamanda bu işletmelere duyulan güven ve tercih edilirliklerinin artmasıyla gelir artışı da sağlanacağını umut etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk de İşimiz Temiz Projesi ile hizmet sektöründe faaliyet gösteren mikro işletmelere yönelik hijyen eğitim programları oluşturduklarını belirterek, "Projemizle ilk etapta yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren 31 bin 500 işletmeye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Proje kapsamında İzmir'de yeme-içme sektöründen 6 bin, konaklama sektöründen 6 bin ve ulaşım sektöründen 6 bin olmak üzere toplam 18 bin, Antalya'da yeme-içme sektöründen 3 bin, konaklama sektöründen 3 bin ve ulaşım sektöründen 3 bin olmak üzere toplam 9 bin ve Muğla'da ise yeme-İçme sektöründen 1,500, konaklama sektöründen 1,500 ve ulaşım sektöründen 1,500 olmak üzere toplam 4 bin 500 mikro işletmeye ve toplamda ise 31 bin 500 mikro işletmeye toplum sağlığı açısından hayati önem taşıyan hijyenik koşulların oluşturulması ve işletilmesi amacıyla hijyen eğitimleri düzenlenecek.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri
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