Opet Fuchs, Ukrayna madeni yağ pazarında gücünü artırmayı hedefliyor
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Opet Fuchs, Ukrayna madeni yağ pazarında gücünü artırmayı hedefliyor

Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi
Opet Fuchs, Ukrayna madeni yağ pazarında gücünü artırmayı hedefliyor

Opet Fuchs, Ukrayna'da Opet Madeni Yağları'nın satış, sunum ve geliştirilmesine yönelik dağıtım haklarını Fuchs Mastyla Ukraina LLC'ye devretti.

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Opet Fuchs, Ukrayna'da Opet Madeni Yağları'nın satış, sunum ve geliştirilmesine yönelik dağıtım haklarını Fuchs Mastyla Ukraina LLC'ye devretti.

Şirketten yapılan açıklamada, 25'ten fazla ülkede faaliyetlerine devam eden Opet Fuchs'un, bu devirle yaklaşık üç yıldır faaliyet gösterdiği Ukrayna madeni yağ pazarındaki gücünü artırmayı hedeflediği belirtildi.

Fuchs Mastyla Ukraina LLC'ye devir kararının, portföyünde müşterisine ve uygulama kapsamına uygun farklı teknolojilere göre üretilen ve farklı teknik parametrelerde çok sayıda madeni yağ yer alan Opet Madeni Yağ ve Fuchs markalarının Ukrayna madeni yağ pazarındaki konumunu güçlendirmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs Madeni Yağ AŞ Genel Müdürü Murat Seyhan, şunları kaydetti:

"Güçlü bir ortaklık ağı oluşturduk, çeşitli reklam ve pazarlama etkinlikleri düzenledik, bu da markayı tüm avantajlarıyla Ukraynalı tüketicilere sunmamıza yardımcı oldu. Şimdi, uzun yıllara dayanan işbirliğimiz ve halihazırda aldığımız sonuçlara dayanarak, yeni ve daha iddialı bir gelişim aşamasına geçiyoruz. Ortak çalışmalarımıza Fuchs Mastyla Ukraina LLC bünyesinde devam edecek olan Opet Madeni Yağları ekibine başarılar dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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