Opet Fuchs "Sektörünün İlkleri" ödülüne layık görüldü

Opet Fuchs tarafından hayata geçirilen madeni yağ e-ticaret sitesi Fullcheck Shop, "CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi" organizasyonunda ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında hayata geçirilen e-ticaret platformu Fullcheck Shop, perakende satış noktalarına, özel servislere, ticari ve istasyon müşterilerine herhangi bir aracı olmadan online olarak üreticiden direkt alışveriş yapma imkanı sunuyor.

Opet Fuchs tarafından hayata geçirilen Fullcheck Shop, Nice Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen "CX Awards Turkey-Müşteri Deneyimi" organizasyonunda "Sektörünün İlkleri" ödülüne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Opet Fuchs Genel Müdür Yardımcısı Erçin Bıyık, Fullcheck Shop ile sektörde bir ilke imza attıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"300'den fazla ürünün yer aldığı Fullcheck Shop'tan çok çeşitli ürün yelpazesi ile motor yağlarından soğutma sıvılarına, traktör yağlarından antifrizlere, oto bakım ürünlerinden el aletlerine kadar birçok farklı ürünü online olarak sipariş verilebiliyor. Başlangıçta bayimizin bulunmadığı bir bölgede bir portal kurarak müşteriye ulaşma hedefi ile çıktığımız bu yolda bugün 47 ilde 8 binden fazla müşteriye tek tık uzaktayız."

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi Haberleri

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